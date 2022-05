Dax-Vorschau Unruhige Zeiten an den Märkten – „Die Schaukel-Börse hält an“

Die nächste Zinserhöhung der US-Notenbank Fed weckt unter den Börsianern die Furcht vor einem Einbruch der Konjunktur. Derweil ist die Berichtssaison in vollem Gang.

Die Zinserhöhung der US-Notenbank könnte die Aktienkurse belasten. (Foto: dpa) Bulle und Bär an der Börse

Frankfurt Dem deutschen Leitindex Dax steht eine weitere Woche zwischen Konjunktursorgen und der Hoffnung auf eine positiv verlaufende Berichtssaison bevor. Zwar sind die Geschäftszahlen der Dax-Konzerne trotz des russischen Angriffs auf die Ukraine und dessen wirtschaftlichen Folgen bislang recht gut ausgefallen. Die Lieferkettenprobleme und der ungewisse Ausgang des Kriegs und seiner Folgen beunruhigt die Börsianer jedoch.

Zusätzlich wird in der neuen Woche die Furcht vor einer unter stark steigenden Zinsen ächzenden Wirtschaft wieder präsent. Denn am Mittwoch dürfte die US-Notenbank Fed den zweiten Monat in Folge den Leitzins anheben.

Am Freitag ging der deutsche Leitindex mit einem Plus von 0,8 Prozent bei 14.098 Punkten aus dem Handel. Auf Monatssicht gab der Dax jedoch 2,2 Prozent nach. Die US-Technologiebörse Nasdaq rutschte im gleichen Zeitraum über 13 Prozent ab. Das ist der größte Verlust seit Oktober 2008, dem Höhepunkt der Finanzkrise.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen