Dax-Wochenausblick Alle Augen sind auf Christine Lagarde gerichtet

Die Notenbanken halten Anleger auch in der neuen Woche in Atem. Vor allem der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank dürfte die Aktien- und Anleihemärkte bewegen.

Am Donnerstag schauen erneut alle auf sie: Die EZB-Chefin wird Details zu ihrer zukünftigen Geldpolitik vorstellen. (Foto: Bloomberg) Christine Lagarde

Frankfurt Am deutschen Aktienmarkt wird am Pfingstmontag gehandelt – trotz des bundesweiten Feiertags. Der Dax ist positiv in den Handel gestartet. Bei den Konjunkturdaten ist die Agenda jedoch weitgehend leer und die Börsenumsätze dürften feiertagsbedingt überschaubar bleiben.

Spätestens am Donnerstag dürften die Märkte in der Euro-Zone und außerhalb jedoch in Bewegung kommen: Investoren und Strategen rechnen auf der Sitzung des Rates der Europäischen Zentralbank (EZB) mit klaren Worten von Präsidentin Christine Lagarde dazu, mit welchem konkreten Kurs sie der hohen Inflation entgegentreten wird.

Die Furcht der Anleger vor zusätzlichen Belastungen einer strafferen Geldpolitik für eine bereits von Krieg und Pandemie gebeutelten Konjunktur könnten für erneute Ausschläge an den Börsen sorgen.

