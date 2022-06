Dax-Wochenausblick Die Furcht vor Verwerfungen im Euro-Raum belastet die Märkte

Drohende Gas-Lieferengpässe könnten die wirtschaftlichen Spannungen im Euro-Raum noch verstärken. In der neuen Woche zeigt sich, ob sich die Lage nach der EZB-Sondersitzung beruhigt.

Die Zentralbank berief kürzlich eine Sondersitzung zur Lage in der Euro-Zone ein. (Foto: Reuters) EZB-Chefin Christine Lagarde

Frankfurt Mit ihrer Ankündigung, die Zinsen im Juli und September anzuheben, hat die Europäische Zentralbank (EZB) für große Unruhe am Anleihemarkt gesorgt. Seit der EZB-Rat die Entscheidung am 9. Juni verkündete, sind die Renditen hochverschuldeter Länder wie Italien und Spanien so drastisch gestiegen, dass die Vertreter der Notenbank nur wenige Tage später erneut zu einer Sondersitzung zusammenkamen.

Dabei beschlossen sie, dass die Fachgremien ein Konzept für ein neues Instrument erarbeiten, mit dem die Fragmentierung der Währungsunion verhindert werden soll. In der Lesart der EZB ist damit eine durch Spekulation getriebene Ausweitung der Renditeunterschiede zwischen den Euro-Ländern gemeint.

Die Ankündigung zeigte zunächst eine gewisse Wirkung: So ist die Rendite zehnjähriger italienischer Staatsanleihen seither wieder gesunken. Vor der EZB-Sondersitzung notierte sie bei über vier Prozent – jetzt liegt sie wieder deutlich darunter. Die Frage ist jedoch, ob das in der kommenden Woche so bleibt.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen