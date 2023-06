Digitale Währungen Großbritannien verschärft die Regeln für Kryptoinvestments

Die Finanzaufsicht warnt vor unkalkulierbaren Risiken. Künftig müssen private Anleger nach Eröffnung eines Kryptodepots 24 Stunden warten, bevor sie mit dem Handel beginnen.

London Die britische Finanzaufsicht Financial Conduct Authority (FCA) verschärft ab Oktober die Regeln für den Handel mit Kryptoprodukten. So müssen Privatpersonen nach Eröffnung eines Kryptodepots 24 Stunden warten, bevor sie mit dem Handel der digitalen Finanzprodukte beginnen können. Außerdem soll es künftig keine Bonuszahlungen für die Weiterempfehlung von Kryptoanbietern an Freunde mehr geben.

Kryptowährungen sind digital erzeugte Finanzwerte, bei denen jede Transaktion in einer dezentralen Datenbank aufgezeichnet wird.

Die neuen Regeln gelten für alle in Großbritannien gehandelten Kryptoprodukte, auch wenn sie von ausländischen Anbietern angeboten werden. Ausgenommen von den neuen Regulierungen sind bislang noch die Non-Fungible Token (NFTs).

Der Handel und Besitz von Kryptoprodukten haben in Großbritannien stark zugenommen. Nach einer repräsentativen Umfrage der FCA gaben zehn Prozent der Befragten an, dass sie bereits ein Kryptoprodukt besitzen. Landesweit sind das etwa fünf Millionen Briten.

