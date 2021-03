Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 Probleme bei Hedgefonds Archegos – Wall Street schließt uneinheitlich

An den US-Märkten stehen die Aktien von Banken unter Druck, ein Investmentfonds droht zur Milliardenbelastung zu werden. Doch nicht alle Kurse fallen.

Händlerinnen unterhalten sich auf dem Handelsparkett. (Foto: AP) Wall Street

New York Zum Auftakt der Handelswoche vor Ostern haben sich US-Anleger bei Aktien zurückgehalten. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss am Montag moderate 0,3 Prozent höher auf 33.171 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab dagegen 0,6 Prozent auf 13.059 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,1 Prozent auf 3971 Punkte ein.

Sorgenfalten trieb den Anlegern die Schieflage des US-Hedgefonds Archegos Capital ins Gesicht. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge musste Archegos am Freitag wegen Nachschussforderungen Aktien im Wert von mehr als 20 Milliarden US-Dollar (17 Milliarden Euro) verkaufen. Das „Wall Street Journal“ berichtete sogar von Verkäufen im Wert von 30 Milliarden Dollar. Insidern zufolge kommt der Zahlungsausfall zugleich einige Großbanken teuer zu stehen.

Durch die Probleme des Hedgefonds drohen der Schweizer Credit Suisse und der japanischen Investmentbank Nomura Milliardenverluste. An der Börse sorgte die Nachricht für eine massive Verunsicherung der Anleger. Die Aktien der Credit Suisse stürzten in Zürich um 14 Prozent ab, die Nomura-Anteile waren in Tokio um 16 Prozent eingebrochen. Das zweitgrößte Schweizer Geldhaus erklärte, ein bedeutender Hedgefonds sei Nachschusspflichten - sogenannte Margin-Calls - nicht nachgekommen. Da der Investor kein Geld einschoss, seien die Credit Suisse und andere Banken dabei, Wertpapier-Positionen aufzulösen.

In den USA sanken Aktien von Morgan Stanley rund drei Prozent nach einem Bericht der „Financial Times“ über massive Aktienverkäufe. Unter Druck gerieten auch die Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs sowie Wells Fargo, die bis zu 3,3 Prozent einbüßten. Anleger befürchteten, dass weitere Aktienverkäufe bevorstehen.

„Dieser Vorfall erinnerte die Märkte an die dunkle Seite der Hebelwirkung und führte wahrscheinlich dazu, dass einige Marktteilnehmer ihre Risikolage in der Nähe von Rekordhochs reduzierten, um ernsthafte Verluste zu vermeiden, falls der Verkauf sich ausweitet“, sagte Marios Hadjikyriacos, Investmentanalyst beim Online-Broker XM.

Glossar: Die wichtigsten Informationen zu Hedgefonds Hedgefonds Im Prinzip funktionieren Hedgefonds wie klassische Investmentfonds. Sie sammeln Geld von Anlegern ein und versuchen, das Kapital möglichst gewinnbringend anzulegen. Im Idealfall sind diese Renditen allerdings möglichst unabhängig von den Schwankungen an den Aktien- und Rentenmärkten, um so eine Absicherung zu erreichen. Dabei gehen die Fonds zum Beispiel volkswirtschaftliche Wetten ein, oder sie setzen auf Kursausschläge bei sogenannten Sondersituationen wie Fusionen und Übernahmen. Zur Spezies der Hedgefonds zählen auch voll automatisierte Handelssysteme, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz Muster an den Märkten erkennen und ausnutzen. Das verwaltete Vermögen der Branche ist laut den Daten von Hedge Fund Research (HFR) im vierten Quartal 2020 um den Rekordwert von 290 Milliarden Dollar gewachsen. Damit erhöhte sich der Bestand auf insgesamt 3,6 Billionen Dollar, was ebenfalls einen Höchstwert darstellt. Glossar: Carsten Herz Leerverkauf Das sogenannte Shortselling zählt ebenfalls zu den Hedgefonds-Strategien. Dabei setzen Finanzinvestoren auf fallende Kurse von Wertpapieren. Sie leihen sich dafür Aktien von Dritten, beispielsweise großen Fonds oder Pensionsgesellschaften. Anschließend verkaufen sie die Papiere – in der Hoffnung, diese Aktien zu einem späteren Zeitpunkt günstiger zurückkaufen zu können. Ihr Profit ist also umso größer, je stärker der Differenzbetrag zwischen Verkaufs- und späterem Rückkaufkurs ausfällt. Für die Verleiher der Aktien besteht der Anreiz in einem kleinen Zusatzverdienst. Denn normalerweise erhalten die institutionellen Investoren eine Leihgebühr für den Deal, die individuell verhandelt wird. Margin Call Beim Handel mit bestimmten Finanzprodukten ist es für Profiinvestoren wie Hedgefonds nicht notwendig, die ganze Summe, mit der gehandelt wird, auch wirklich auf ihrem Tradingkonto zu hinterlegen. Es reicht eine sogenannte Margin, die nur einen Bruchteil des tatsächlichen Volumens ausmacht. Drehen die Märkte jedoch, kommt es zum „Margin Call“. Er umschreibt die Warnung, die ein Trader erhält, wenn das Kapital auf seinem Konto unter den zum Offenhalten der Position benötigten Mindestbetrag gefallen ist. Er muss dann Geld nachschießen oder aber seine Positionen liquidieren. Dadurch können sich selbst verstärkende Kursbewegungen entstehen, die den gesamten Markt belasten. Zum Beispiel, wenn Hedgefonds auf dem falschen Fuß erwischt werden und in großem Stil profitable Positionen verkaufen müssen, um den Margin Calls nachzukommen. Short Squeeze Experten sprechen von einem „Short Squeeze“, wenn Investoren, die sich mit einem Leerverkauf verspekuliert haben, sich nachträglich mit Papieren der Firma eindecken müssen, um ihre Position abzusichern. Solche Deckungskäufe können die Kurse rasant nach oben treiben und eine Kettenreaktion auslösen. Dies kann passieren, wenn viele Leerverkäufer zur gleichen Zeit ihre Wetten auflösen oder mehr Wertpapiere leer verkauft wurden, als überhaupt im Umlauf sind. Das in Deutschland bekannteste Beispiel für einen Short Squeeze waren die Kurskapriolen von VW bei der gescheiterten Übernahme durch Porsche 2008. Weil nur wenige Anteilscheine frei handelbar waren, schoss der Kurs binnen weniger Tage drastisch in die Höhe. Auf einen Short Squeeze zu wetten ist hochspekulativ. Marktmanipulation Die Manipulation von Börsenkursen wird in Europa durch die „Marktmissbrauchsverordnung“ verboten. Es ist illegal, durch die Erteilung eines Handelsauftrags falsche oder irreführende Signale hinsichtlich einer Aktie zu geben. Ebenso ist es verboten, Informationen zu verbreiten, die falsche oder irreführende Signale hinsichtlich einer Aktie geben oder ein künstliches Kursniveau herbeiführen. Der Nachweis solcher illegalen Praktiken war in der Vergangenheit in der Praxis allerdings äußert schwierig.

Unterdessen zogen Boeing-Aktien nach einem Großauftrag in der Spitze um 2,3 Prozent an. Southwest Airlines bestellte 100 Flieger des Typs 737 MAX und ermunterte Anleger damit zum Einstieg bei dem Airbus-Rivalen. Die ersten Maschinen sollen den Angaben zufolge 2022 geliefert werden.

Gefragt waren auch Bitcoin. Die älteste und wichtigste Cyber-Devise nahm wieder die Marke von 60.000 Dollar ins Visier und verteuerte sich um bis zu acht Prozent auf 58.400 Dollar. Positiv kam am Markt an, dass der Kreditkarten-Anbieter Visa dem Einsatz von Kryptowährungen im allgemeinen Zahlungsverkehr eine weitere Tür öffnete. Das US-Unternehmen kündigte am Montag an, künftig den Einsatz der Cyberdevise USD Coin für Zahlungen zu akzeptieren.

Der Ölpreis gab zunächst leicht nach, nachdem sich das im Suezkanal auf Grund gelaufene Riesen-Containerschiff „Ever Given“ wieder freikam, das rund eine Woche lange den wichtigen Schifffahrtsweg blockiert hatte. Die Sorte Brent aus der Nordsee zeigte sich dann aber mit 64,62 Dollar je Barrel (159 Liter) wenig verändert. Der Kanalbetreiber SCA teilte am Montag mit, dass der Verkehr in der für die globale Schifffahrt immens wichtigen Wasserstraße wieder aufgenommen werde. Die Störungen in der globalen Schifffahrtsindustrie könnten allerdings noch Wochen oder möglicherweise Monate dauern, bis sie beseitigt sind, sagten führende Container-Reedereien.

Mehr: Schieflage von US-Hedgefonds – Credit Suisse und Nomura warnen vor Milliardenschäden.