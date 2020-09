Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 Techwerte verhelfen US-Börsen zu versöhnlichem Wochenabschluss

Angesichts der unsicheren Aussichten für ein neues Konjunkturpaket in den USA eröffneten die US-Börsen im Minus – und konnten versöhnlich abschließen.

New York Kursgewinne bei den großen Technologiewerten bescheren den US-Börsen trotz weltweiter Corona-Sorgen einen versöhnlichen Wochenabschluss. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte legte am Freitag im Mittagshandel 0,5 Prozent zu auf 26.944 Punkte.

Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,7 Prozent auf 3269 Zähler, der Index der Technologiebörse Nasdaq schaffte ein Plus von 1,3 Prozent auf 10.811 Punkte. Allerdings ist er der einzige der drei wichtigen Börsenbarometer, der auch auf Wochensicht leicht im Plus notiert.

Der S&P und der Dow steuern dagegen auf ihr viertes Wochenminus in Folge zu - das ist die längste Verlustserie seit gut einem Jahr. „Wir hatten diese nette Erholung im Sommer, und mit dem Herbstanfang wird die Wirtschaft wieder anfälliger, vor allem, weil eine Menge der Konjunkturstützen jetzt auslaufen“, sagte Mike Dowdall, Portfoliomanager bei BMO Global Asset Management.

Von dem billionenschweren Corona-Hilfspaket des US-Kongresses sind derzeit bis zu 380 Milliarden Dollar noch nicht genutzt, wie Finanzminister Steven Mnuchin und Notenbankchef Jerome Powell erklärten. Das Geld könnte an Haushalte und Unternehmen fließen, wenn die Abgeordneten den Weg frei machten.

Allerdings machen es die zunehmenden Spannungen zwischen den regierenden Republikanern und den oppositionellen Demokraten wenige Wochen vor der Präsidentschaftswahl unwahrscheinlich, dass sich beide Seiten auf ein Hilfspaket einigen. Das trieb den Dollar in die Höhe, der zu einem Währungskorb auf ein Wochenplus von fast zwei Prozent zusteuert. „Zu Zeiten, in denen Chaos und Verwüstung und Unsicherheit so intensiv und so dicht sind, erstarkt der Dollar“, sagte Juan Perez, Devisenhändler beim Finanzdienstleister Tempus.

Kräftig aufwärts ging es für die großen Tech-Firmen: Die Aktien von Facebook, Alphabet, Amazon, Apple und Netflix legten bis zu 2,5 Prozent zu. Die Unternehmen profitierten schon in den vergangenen Monaten von den Corona-Beschränkungen, weil sich die Menschen zuhause Waren im Internet bestellten oder Filme online ansahen. Inzwischen gelten sie als zusätzlich als Absicherung für unsichere Zeiten. Der IT-Index stieg um 1,4 Prozent.

Die Aktien von Boeing gewannen bis zu 4,7 Prozent. Die europäische Luftfahrtaufsicht hatte in Aussicht gestellt, dass der Unglücksflieger 737 MAX im November wieder eine Starterlaubnis erhalten und bis zum Jahresende in Betrieb genommen werden könnte.

Der Beginn in die nächste Testphase für einen Coronavirus-Impfstoff ermunterte Anleger zum Einstieg bei Novavax. Die Aktien der Pharmafirma stiegen bis zu 14,6 Prozent. Den Angaben zufolge sollen in den kommenden vier bis sechs Wochen bis zu 10.000 Personen in Großbritannien mit dem Mittel geimpft werden.

