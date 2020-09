Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 US-Börsen starten mit Gewinnen – Bankwerte im Plus

Anleger sehen Einstiegschancen und kaufen zu. Aktien aus dem Finanzsektor und der Reisebranche verhelfen den US-Börsen am Montag zu Gewinnen.

Schnäppchenjäger greifen am Montag zu. (Foto: AFP) Wall Street

New York Nach der längsten Verlustserie seit einem Jahr haben Schnäppchenjäger den US-Börsen zu Gewinnen verholfen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging am Montag 1,4 Prozent fester bei 27.542 Punkten in den Handel. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 1,4 Prozent auf 3345 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq notierte 1,5 Prozent fester bei 11.074 Punkten.

Michael Hewson, Chef-Marktanalyst beim Brokerhaus CMC Markets, verwies auf Optimismus im Zusammenhang mit einem 4,2 Billionen Dollar schweren Konjunkturpaket, das in der laufenden Woche zur Abstimmung kommen könnte. „Immer noch sind es Hoffnungen und keine Erwartungen, aber dennoch scheinen die Märkte sich an jeden Strohhalm des Optimismus zu klammern.“

Gefragt waren die Aktien, die zuletzt besonders stark unter Druck geraten waren, wie Bankenwerte etwa die Titel von JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo, Bank of America oder Citigroup mit einem Plus von bis zu 2,6 Prozent.

Auch Reisewerte standen auf dem Einkaufszettel: Die Aktien von Delta Air Lines, United und American Airlines notierten bis zu 3,8 Prozent höher, Kreuzfahrtunternehmen wie Norwegian Cruise, Royal Caribbean oder Carnival verteuerten sich um bis zu 2,9 Prozent.

Um mehr als ein Drittel abwärts ging es dagegen für die Aktien des Impfstoffentwicklers Inovio. Das Unternehmen kann eine geplante Wirksamkeitsstudie vorerst nicht beginnen, weil die US-Pharmaaufsicht FDA noch Fragen hat.

Mehr: Bei jedem Kurseinbruch in den vergangenen Jahrzehnten flutete die Fed die Märkte mit Geld. Auch die EZB droht sich zum Sklaven der Börsen zu machen.