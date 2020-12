Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 Wall Street am letzten Handelstags des Jahres verhalten – Exxon-Aktie nach Quartalsverlust im Minus

Auf Jahressicht steuern S&P sowie Nasdaq auf solide Gewinne zu. Die Zahl der Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA ist zuletzt leicht zurückgegangen.

In der berühmten Straße befindet sich der Sitz der New York Stock Exchange. (Foto: dpa) Die New Yorker Börse an der Wall Street

New York, Washington Die Wall Street ist verhalten in den letzten Handelstag des Jahres 2020 gestartet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete nahezu unverändert bei 30.418 Punkten, ebenso der breiter gefasste S&P 500 bei 3733 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte um 0,1 Prozent auf 12.877 Punkte zu.

Die Zahl der Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA ist zuletzt leicht zurückgegangen. Die Coronakrise belastet den Arbeitsmarkt in den Vereinigten Staaten jedoch weiter. In der Woche bis zum 26. Dezember stellten 787.000 Amerikaner Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. In der Woche davor waren es 803.000 Neuanträge gewesen.

Auf Jahressicht steuern S&P sowie Nasdaq auf solide Gewinne zu. Investoren setzten angesichts massiver Konjunkturhilfen durch die Regierung und Zentralbank zuletzt auf eine rasche Überwindung der Coronavirus-Pandemie. Auch der Beginn von Massenimpfungen wirkte sich positiv auf die Stimmung am Markt aus. Erst in dieser Woche verzeichneten alle drei US-Indizes neue Höchststände.

Bei den Einzelwerten ging es für die Aktie des Ölkonzerns Exxon Mobile rund ein halbes Prozent bergab auf einen Kurs von 41,40 US-Dollar. Zuvor hatte Exxon zum vierten Mal in Folge einen Quartalsverlust gemeldet. Exxon bestätigte außerdem am Mittwoch einen Bericht, nach dem das Unternehmen eine Abschreibung von bis zu 20 Milliarden Dollar auf seine Upstream-Anlagen vornehmen wird.

Mehr: USA kündigen weitere Strafzölle auf deutsche Produkte an – Kritik aus Brüssel.