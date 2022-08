Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 Wall Street tendiert kaum verändert – Disney-Aktie legt kräftig zu

Die Anleger fragen sich nach wie vor, wie es nach der gesunkenen Inflation mit den Zinsen weiter geht. Bei den Einzelwerten sticht Walt Disney heraus.

US-Unternehmen schufen im Juli 528.000 neue Stellen, gut doppelt so viel wie erwartet. (Foto: AP) Die Wall Street in New York

Frankfurt, New York An der Wall Street haben sich die Anleger nach den jüngsten Kursgewinnen nur zögerlich aus der Deckung gewagt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stieg am Donnerstag leicht auf 33.322 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 legte zunächst zu, tendierte dann aber mit 4207 Zählern auf Vortagesniveau. Der Index der Technologiebörse Nasdaq notierte ebenfalls kaum verändert bei 12.873 Punkten. Der Dax hatte nahezu unverändert geschlossen.

Anleger rätselten, wie stark die US-Notenbank Fed auf der nächsten Sitzung im September die Zinsen erhöhen dürfte. Die zuletzt gesunkene US-Inflation hatte Spekulationen geschürt, die Fed könnte nun langsamer die Zinsen erhöhen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen