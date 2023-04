Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Aktie von First Republic stürzt weiter ab – Wall Street eröffnet trotzdem positiv

Die Vertrauenskrise um die First Republic Bank vertieft sich. Gute Zahlen der Tech-Konzerne heben die wichtigsten US-Indizes zu Handelsbeginn dennoch ins Plus.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Die Talfahrt bei den Aktien der US-Krisenbank First Republic geht weiter. Die Titel starteten mit einem Minus von fast 22 Prozent in den Handelstag. Schon vorbörslich hatte die Aktie rund 15 Prozent verloren. Am Dienstag war sie auf ein Rekordtief abgestürzt. Anlass waren schlechte Quartalszahlen gewesen, die die Bank aus San Francisco am Montag vorgelegt hatte.

Auch angesichts des massiven Einlagenabflusses bei dem Regionalinstitut blicken Anleger mit Sorge auf die Rettungsbemühungen. Die Bank prüfe mehrere Optionen, wie den Verkauf von Vermögenswerten oder die Gründung einer Bad Bank, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person zu Reuters.

Gestützt auf solide Gewinne großer Technologie-Konzerne haben die US-Börsen trotzdem leicht positiv eröffnet. Der Dow Jones gewinnt 0,2 Prozent auf 33.596 Punkte. Der technologielastige Nasdaq legt 0,7 Prozent auf 11.889 Punkte zu und der breit gefasste S&P 500 klettert um 0,4 Prozent auf 4087 Punkte.