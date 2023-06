Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Anleger an der Wall Street agieren zurückhaltend – Märkte schließen uneinheitlich

Die wichtigsten Börsenindizes in den USA kommen kaum von der Stelle. Im Fokus der Anleger stehen die Worte von Notenbankchef Powell.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Die Aussicht auf weiter steigende US-Zinsen hat den Anlegern an der Wall Street am Donnerstag zugesetzt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss kaum verändert auf 33.946 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 legte moderate 0,4 Prozent auf 4381 Punkte zu. Nur der technologielastige Nasdaq verbuchte dank Kursgewinnen bei Apple und Amazon größere Aufschläge und rückte rund ein Prozent auf 13.630 Punkte vor.

US-Notenbank-Chef Jerome Powell sagte vor dem Banken-Ausschuss im Kapitol, dass es angesichts der hartnäckigen Inflation in diesem Jahr "vielleicht noch zwei" Zinserhöhungen geben könnte. Der Dollar erhielt dadurch Rückenwind: der Dollar-Index stieg um 0,4 Prozent auf 102,40 Punkte.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen