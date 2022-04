Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Anleger an der Wall Street beenden den Handelstag optimistisch

Der Dow-Jones-Index schließt leicht im Plus. Auch der Nasdaq stieg deutlich. Der Grund: Tesla-CEO Elon Musk schiebt Twitter an.

Das „Fearless Girl“ an der New Yorker Wall Street. (Foto: AP) New York City

New York Die Anleger an der Wall Street sind mit Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Montag 0,3 Prozent höher auf 34.921 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,9 Prozent auf 14.532 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,8 Prozent auf 4582 Punkte zu.

Gefragt waren in den USA notierte chinesische Unternehmen. Die Aktien des Videostreaminganbieters Bilibili sowie des Fahrdiensvermittlers Didi Global stiegen bis zu 16,5 Prozent. Internethändler Alibaba, JD.com und Pinduoduo kletterten um bis zu 15,5 Prozent.

Eine Erklärung der chinesischen Wertpapieraufsichtsbehörde hatte am Wochenende die Befürchtungen der Anleger zerstreut, chinesische Firmen könnten gezwungen sein, ihre Börsennotierung in den Vereinigten Staaten aufzugeben. Die Aufseher schlugen vor, die Vertraulichkeitsregeln zu überarbeiten und damit ein Hindernis beim Einblick der US-Behörden in die Bilanzen zu beseitigen. Dies hatte bereits in Hongkong den Hang-Seng-Index um zwei Prozent nach oben getrieben.

