Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Anleger an der Wall Street ohne klare Richtung – Zinsangst bringt Tech-Aktien unter Druck

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange.

New York Die US-Börsen haben sich zum Wochenschluss uneinheitlich gezeigt. Während ein stärker als erwarteter Anstieg der Verbraucherstimmung die Laune beim Dow-Jones etwas aufhellen konnte, drückten US-Wachstumsunternehmen die Nasdaq ins Minus.

Der Dow-Jones-Index notierte am Freitagnachmittag 0,2 Prozent fester bei 33.764 Punkten. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor dagegen 1,2 Prozent auf 11.653 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 lag 0,2 Prozent tiefer bei 4071 Zähler.

Die Angst vor steigenden Zinsen schwinde an der Wall Street einfach nicht, sagte Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege beim Broker RoboMarkets. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen stieg zeitweise auf den höchsten Stand seit mehr als einem Monat. Zuletzt lag sie vier Basispunkte höher bei 3,732 Prozent.

Dieser Anstieg setzte vor allem Technologiewerte wie Amazon und Tesla zu mit Verlusten bis zu zwei und sieben Prozent zu. Höhere Zinsen entwerten Experten zufolge zukünftige Gewinne dieser wachstumsstarken Firmen.

Nur dürften vor allem die für kommende Woche anstehenden Preis-Daten für Januar in den Fokus der Investoren rücken. Von Reuters befragte Experten erwarten einen weiteren Rückgang auf 6,2 Prozent.

China-Werte unter Druck

Den Börsen machten auch drohende Sanktionen im Streit über einen abgeschossenen chinesischen Ballon im US-Luftraum zu schaffen. "Die Spionage-Affäre hat das Potenzial, nicht nur die diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Supermächten zu belasten, sondern auch beide Volkswirtschaften", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

In den USA gelistete chinesische Unternehmen gerieten unter Druck. Die Wertpapiere der Online-Händler Alibaba und Pinduoduo verloren 4,4 und 2,8 Prozent. Die Titel des Suchmaschinenbetreibers Baidu lagen mehr als fünf Prozent tiefer. Beim Musikstreaming-Dienst Tencent ging es um vier Prozent abwärts.

Bei weiteren Einzelwerten verloren die Aktien des Fahrdienstanbieters Lyft nach einem enttäuschenden Ausblick mehr als ein Drittel ihres Werts. Papiere des Rivalen Uber verloren fünf Prozent.

"Die Ergebnisse bekräftigen unsere These, dass Lyft gegenüber Uber einen strukturellen Wettbewerbsnachteil in Bezug auf Marktanteil, Fahrerangebot und Kosten hat", schrieben die Analysten von RBC Capital Markets. Uber hatte am Mittwoch mit seinem Quartalsgewinn und seiner Prognose positiv überrascht.

Blick auf weitere Einzelwerte

Spotify: Ein Einstieg des aktivistischen Investors ValueAct Capital Partners bei Spotify erfreute die Investoren des Musikstreaming-Dienstes. Die Titel stiegen um zeitweise knapp sechs Prozent. "Wir begrüßen ValueAct als Investor bei Spotify", sagt ein Sprecher des schwedischen Unternehmens. Weitere Angaben zur Investition wurden nicht genannt.

Expedia: Die Aktien des Reiseunternehmens fielen nach einem enttäuschenden Quartalsbericht um mehr als acht Prozent. Das Unternehmen meldete einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,26 Dollar bei einem Umsatz von 2,62 Milliarden Dollar. Analysten hatten laut Refinitiv mit einem Gewinn von 1,67 Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 2,7 Milliarden Dollar gerechnet.

US-Börsenexperte Koch: „Die Volatilität am Aktienmarkt dürfte zunehmen“

Yelp: Die Plattform für Kundenrezensionen gewann etwa fünf Prozent an der Börse, nachdem das Unternehmen im vierten Quartal einen Umsatz von 309 Millionen Dollar erzielte und damit die Erwartungen der Analysten von 307 Millionen Dollar übertraf. Der Gewinn pro Aktie entsprach den Schätzungen.

Cloudflare: Der Cloud-Service-Anbieter hat am Donnerstag nach Börsenschluss Quartalsergebnisse veröffentlicht, die über den Erwartungen der Analysten lagen. Cloudflare stieg vorbörslich um fast 8 Prozent, im späteren Handel liegen die Papiere 1,5 Prozent vorne.

