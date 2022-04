Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Anleger an der Wall Street starten vorsichtig in die neue Woche

Der Dow-Jones-Indes eröffnet schwächer. Der Nasdaq steigt hingegen. Der Grund: Tesla-CEO Elon Musk schiebt Twitter an.

Die Anleger an der Wall Street sind vorsichtig in die neue Woche gestartet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete am Montag 0,4 Prozent schwächer auf 34.675 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 lag faktisch unverändert bei 4543 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg dagegen 0,3 Prozent auf 14.309 Punkte.

Für kräftigen Rückenwind sorgte Tesla-Chef Elon Musk bei Twitter mit der Mitteilung, er sei Großaktionär bei dem Kurznachrichtendienst geworden. Twitter-Aktien schossen um 21,4 Prozent nach oben. Im Sog legten auch die Papiere von Snapchat-Eigner Snap sowie von Facebook-Mutterkonzern Meta zu.

