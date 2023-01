Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Anleger an der Wall Street zeigen sich vor Bilanzflut in Kauflaune

An der Wall Street waren vor allem Technologiewerte gefragt. Vor einer Reihe neuer Firmenbilanzen legen die Indizes weiter zu.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Die abgeflaute Zins- und Rezessionsfurcht treibt die Kurse an der Wall Street weiter nach oben. Vor einer Flut an Firmenbilanzen legten der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 zum Wochenstart jeweils um rund ein Prozent auf 33.705 und 4032 Punkte zu. Der technologielastige Index Nasdaq preschte mehr als zwei Prozent auf 11.390 Zähler vor und knüpfte damit an die Gewinne vom Freitag an, dem besten Handelstag seit Ende November.

Gefragt waren auf beiden Seiten des Atlantiks vor allem Technologiewerte. „Ein Dauerthema im Technologiesektor bleibt die laufende Entlassungswelle“, sagte Konstantin Oldenburger, Marktanalyst beim Brokerhaus CMC Markets. Nach Microsoft, Amazon und der Google-Mutter Alphabet folgte nun der Musikstreaming-Dienst Spotify mit der Ankündigung, etwa sechs Prozent seiner Belegschaft entlassen zu wollen. Die Nachricht kam an der Börse gut an: Spotify-Aktien kletterten um rund drei Prozent.

