Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Anleger erwarten ein Ende steigender Zinsen – Wall Street öffnet leicht im Plus

Investoren hoffen auf ein früheres Ende der Zinserhöhungen. Impulse dürften auch die zum Wochenschluss erwarteten Bankenbilanzen bringen.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York An der Wall Street sehen die Anleger langsam das Ende der Zinserhöhungen näherrücken. Das stützte die Nachfrage nach Aktien am Dienstag. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gewann 0,3 Prozent auf 34.058 Punkte, der breiter gefasste S&P 500 stieg um 0,1 Prozent auf 4414 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verharrte bei 13.678 Punkten.

Bei den am Mittwoch erwarteten Inflationszahlen hoffen die Investoren auf eine Abschwächung, was der Notenbank Fed signalisieren könnte, dass die Zinserhöhungen funktionieren und dass es zu einem früheren Ende künftiger Zinserhöhungen kommen könnte, sagte Peter Andersen, Gründer von Andersen Capital Management.

Impulse dürften auch die zum Wochenschluss erwarteten Bankenbilanzen bringen, bei denen Analysten zufolge angesichts steigender Zinseinnahmen einige Institute positiv überraschen könnten.

Blick auf die Einzelwerte:

