Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Anleger erwarten neue Zinssignale und üben sich in Zurückhaltung

Die Aktien des Cyberunternehmens Palo Alto Networks, des Opel-Mutterkonzerns Stellantis und des US-Chipherstellers Intel sind im Aufwärtstrend.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Düsseldorf In Erwartung frischer Zinssignale haben sich die Anleger an der Wall Street am Mittwoch in Zurückhaltung geübt. Der Dow-Jones-Index und der breiter gefasste S&P 500 notierten je 0,2 Prozent im Plus bei 33.201 und 4007 Punkten. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte 0,5 Prozent auf 11.553 Punkte zu.

Am Abend (MEZ) werden die Mitschriften der Zinssitzung der US-Notenbank Fed von Anfang Februar veröffentlicht. Sie gewähren sehr wahrscheinlich Einblicke in die Breite der Debatte bei der Zentralbank darüber, wie weit die Zinssätze möglicherweise noch angehoben werden müssen, um die Inflation zu bremsen.

„Wir erwarten, dass alle Indikatoren darauf hindeuten, dass die Fed in ihrem Inflationskampf restriktiv bleibt“, sagte Peter Cardillo, Chefmarktökonom bei Spartan Capital Securities.

„Mit der Wiederbelebung von Konsum und Inflation wächst das Risiko einer harten Landung, auch wenn sich der Schmerz um ein oder zwei Quartale verzögern könnte“, urteilt Lisa Shalett, Chief Investment Officer von Morgan Stanley.

