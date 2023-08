Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Anleger halten sich an der Wall Street zurück

Höhere Infrastrukturausgaben in den USA haben die Nachfrage nach den Produkten des US-Baumaschinenherstellers Caterpillar Quartal angekurbelt. Die Aktie legt deutlich zu.

New York Uneinheitlich ausgefallene Konzernbilanzen und die Erwartung wichtiger Konjunkturdaten machen die Anleger an der Wall Street nervös. Der Dow-Jones-Index <.DJI> der Standardwerte lag zur Eröffnung am Dienstag knapp im Plus bei 35.586 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,2 Prozent auf 4579 Zähler nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor ein halbes Prozent auf 14.275 Stellen.

Die Investoren warteten auf die Einkaufsmanagerindizes für die US-Industrie, die um 16.00 Uhr veröffentlicht wurden. Es gab mit einem Wert von 46,4 eine kleine Stimmungsverbesserung in der US-Industrie. Doch der ISM-Index bleibt aber mit einem Wert von unter 50 im Schrumpfungsbereich und hinter den Erwartungen zurück. Experten hatten einen Anstieg auf 46,8 erwartet.

Daher dürfte die Fed darin bestärkt werden, sich bezüglich weiterer Zinserhöhungen bedeckt zu halten und auf die Datenabhängigkeit zu verweisen. Mit Blick auf den Arbeitsmarktbericht, der am Freitag zur Veröffentlichung ansteht, verweisen die Experten der Landesbank Helaba auf die Beschäftigungskomponente der ISM-Umfrage. Diese ist gesunken und liegt mit 44,4 Punkten deutlich unterhalb der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Bei den Unternehmen standen uneinheitliche Bilanzen und Prognosen im Rampenlicht. Eine Prognosesenkung setzte etwa JetBlue Airways zu. Die Aktie der Fluggesellschaft brach um neun Prozent ein. Blick auf weitere Einzelwerte Merck: Der US-Pharmakonzern profitiert von einer hohen Nachfrage nach seinen umsatzstärksten Medikamenten. Dank guter Geschäfte mit der Krebsimmuntherapie Keytruda und dem HPV-Impstoff Gardasil fuhr Merck & Co im zweiten Quartal einen Umsatz von 15 Milliarden Dollar ein, ein Plus von drei Prozent. Das Unternehmen arbeitet gegenwärtig daran, sein Arzneimittelportfolio zu erweitern, da die Blockbuster-Krebsimmuntherapie Keytruda voraussichtlich 2028 wichtige Patente verliert. Vorstandschef Rob Davis hält deshalb nach weiteren Übernahmen Ausschau. Die Aktie legte 0,8 Prozent zu. Caterpillar: Höhere Infrastrukturausgaben in den USA haben die Nachfrage nach den Produkten des US-Baumaschinenherstellers im zweiten Quartal angekurbelt. Die Aktie klettert um mehr als sieben Prozent nach oben. Die Nachfrage nach schwerem Gerät für Bauprojekte hat angezogen, weil die USA im Rahmen eines 2021 vom Senat verabschiedeten Infrastruktur-Pakets zahlreiche Straßen und Eisenbahnstrecken ausbauen. Pfizer: Der US-Pharmakonzern leidet stärker als erwartet unter einem rückläufigen Corona-Geschäft. Im zweiten Quartal setzte Pfizer mit dem zusammen mit Biontech entwickelten Covid-Impfstoff Comirnaty sowie mit dem Corona-Medikament Paxlovid 1,6 Milliarden Dollar um. Analysten hatten allerdings alleine mit Comirnaty einen Umsatz von 1,4 Milliarden erwartet, weitere 1,08 Milliarden sollte Paxlovid bringen. Das Pfizer-Papier legt 2,2 Prozent an Wert zu. Gap: Die Einzelhandelsaktie kletterte um 3,5 Prozent nach oben, nachdem Barclays das Papier von „Equal Weight“ auf „Overweight“ hochgestuft hatte. Die Analystin Adrienne Yih gab dem Unternehmen ein Kursziel von 13 Dollar, was gegenüber dem Schlusskurs vom Montag ein Plus von 26 Prozent bedeutet. Uber: Die Aktien des Fahrdienstleisters rutschten 3,6 Prozent ab, Das Unternehmen hatte mit seinen Ergebnisse für das zweite Quartal die Erwartungen der Analysten in Bezug auf den Umsatz verfehlt, aber eine rosige Prognose für das dritte Quartal abgegeben. Mehr: Anleger zweifeln an automatischer Geldanlage