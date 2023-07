Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Anleger zeigen sich unbeeindruckt vom Fed-Entscheid – Microsoft-Aktie liegt tief im Minus

Nach der Zinssitzung der Fed bleibt eine Reaktion am Aktienmarkt vorerst aus. Auch die ersehnten Bilanzen der Technologie-Riesen begeistern den Markt nur begrenzt.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Nach der mit Spannung erwarteten Zinssitzung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) bleibt eine Reaktion an den US-Aktienmärkten vorerst aus. Der Leitindex Dow Jones lag unmittelbar nach der Mittelung der Fed 0,1 Prozent im Plus bei 35.474 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 sowie der technologielastige Nasdaq notierten dagegen rund 0,2 Prozent schwächer bei 4558 sowie 14.093 Zählern.

Die Fed hat den Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte angehoben auf eine Spanne von nun 5,25 bis 5,50 Prozent. Das ist das höchste Niveau seit mehr als 22 Jahren. Auch hielten sich die Währungshüter die Option offen, die Zinsen erneut anzuheben. Man wolle erst die Wirkung der Geldpolitik abwarten, hieß es.

