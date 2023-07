Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Anleger zeigen sich unbeeindruckt vom Fed-Entscheid – Wall Street schließt kaum verändert

Nach der Zinssitzung der Fed bleibt eine Reaktion am Aktienmarkt vorerst aus. Der Dollar hingegen fällt, während Gold seine Gewinne ausweitet.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Die US-Börsen haben am Mittwoch nach der erneuten Zinsanhebung der US-Notenbank und deren unklaren Ausblick kaum verändert geschlossen. Dennoch setzte sich eine außergewöhnliche Serie fort: Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss zwar „nur“ 0,2 Prozent fester bei 35.520 Punkten. Es war für ihn aber der 13. Handelstag in Folge mit Zuwächsen.

Das hatte es zuletzt 1987 gegeben, dem Jahr, in dem etwa ein gewisser Matthias Rust mit einem Flugzeug auf dem Roten Platz in Moskau landete. Der breiter gefasste S&P 500 stagnierte bei 4566 Zählern, der Index der Technologiebörse Nasdaq gab minimal auf 14.127 Stellen nach.

Die US-Notenbank hatte im Handelsverlauf mitgeteilt, die Zinsen um weitere 0,25 Prozentpunkte auf 5,25 bis 5,50 Prozent anzuheben. Nahezu alle Marktteilnehmer hatten damit gerechnet. Unklar blieb aber, ob das angesichts der zuletzt nicht mehr so stark gestiegenen Teuerung der letzte Schritt bleiben wird oder nicht.

