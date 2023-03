Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Anleger zittern vor Bankenpleiten – US-Börsen fallen

Die Rettungsaktion für die US-Regionalbank First Republic scheint zu verpuffen. Der gesamte Sektor gerät erneut unter Druck und zieht den gesamten Markt nach unten.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Ein erneuter Ausverkauf im US-Bankensektor aus Angst vor einer neuen Finanzkrise hat die Wall Street am Freitag weiter nach unten gezogen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verlor bis zum Mittag 1,5 Prozent auf 31.752 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 rutschte um 1,4 Prozent ab auf 3908 Punkte, der Index der Technologiebörse Nasdaq fiel um ein Prozent auf 11.600 Punkte.

Aktien von Regionalbanken traf es erneut besonders hart, allen voran die angeschlagene First Republic Bank. „Das ist ein Zeichen für schwindendes Vertrauen inmitten der Unsicherheit, wer als nächstes Hilfe benötigen könnte“, sagte Marktanalyst Craig Erlam vom Handelshaus Oanda. Anleger flüchteten in als sicher geltende Staatsanleihen, was die Rendite der zehnjährigen US-Treasuries auf 3,382 Prozent drückte.

Auch die „Krisenwährung“ Gold war heiß begehrt. Der Preis schnellte um 3,2 Prozent auf ein Elf-Monats-Hoch von 1979 Dollar je Feinunze nach oben.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen