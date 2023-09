Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Apples China-Probleme belasten New Yorker Börsen

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange.

Düsseldorf Die Sorge vor einem neuen Handelsstreit zwischen den USA und China sowie vor weiter steigenden Zinsen haben Anleger am Donnerstag verunsichert. Besonders die Apple Aktie geriet erneut unter Druck, weil dem iPhone-Hersteller Verbote in China drohen.

Der technologielastige Nasdaq schloss 0,9 Prozent tiefer auf 13.748 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,3 Prozent auf 4451 Punkte ein. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte rückte dagegen moderate 0,2 Prozent auf 34.500 Punkte vor.

Aus Sorge vor sich ausweitenden iPhone-Verboten in China werfen immer mehr Anleger Aktien von Apple aus ihren Depots. Die Papiere sackten 2,9 Prozent ab, nachdem sie am Mittwoch bereits 3,6 Prozent verloren hatten. Seit Dienstag hat das Papier knapp 200 Milliarden Dollar an Marktwert verloren. Apple-Zulieferer und Firmen mit großem China-Geschäft wie Broadcom, Qualcomm und Texas Instruments verloren zwischen 1,7 und 7,2 Prozent.

Das Land verbietet laut Insidern Staatsbediensteten und weiteren Angestellten staatlich unterstützter Arbeitgeber teilweise die Verwendung von iPhones bei der Arbeit. China heize damit den Technologie- und Handelskrieg mit den USA neu an, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Die Nachricht hatte weitreichende Auswirkungen auf die Märkte: Chip-Hersteller notierten schwächer genauso wie die Aktien großer Tech-Konzerne und Papiere von in den USA notierten chinesischen Aktien.

„Apples Wachstumsstory hängt stark von China ab“, erklärt Edward Moya von Analysejaus Oanda die deutliche Kursreaktion. Er befürchtet, dass Apple nicht der einigte Tech-Konzern bleiben wird der in den Fokus der Chinesen gerät. „Wenn das harte Vorgehen Pekings sich verschärft, könnte das ein großes Problem für die anderen Mega-Cap-Technologiewerte darstellen, die auf China angewiesen sind.“

China ist der drittgrößte Markt für Apple, auf den im vergangenen Jahr 18 Prozent des Gesamtumsatzes entfielen, wie aus Daten des Börsensenders CNBC hervor gehen. Ein Verbot für alle Regierungsangestellten würde den iPhone-Absatz in China um bis zu fünf Prozent reduzieren, glaubt Bernstein-Analyst Toni Sacconaghi. Doch es könnte eine größere Signalwirkung haben und auch breitere Bevölkerungsschichten dazu veranlassen, von chinesischen Unternehmen hergestellte Elektronik zu verwenden.

Konjunktursorgen halten an

Auf die Stimmung drückten auch die anhaltenden Inflations- und Zinssorgen, nachdem die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe mit 216.000 geringer ausfiel als erwartet.

Dies untermauert Händlern zufolge die Befürchtungen, dass die Zinsen länger als erwartet auf einem hohen Niveau bleiben könnten. Die US-Notenbank Federal Reserve will mit ihrem straffen Zinskurs den heiß gelaufenen Arbeitsmarkt abkühlen, ohne jedoch die Wirtschaft abzuwürgen.

Am Aktienmarkt büßten die Titel aus der besonders zinsabhängigen Solarbranche an Wert ein. Die Modulhersteller First Solar, SunPower und Canadian Solar rutschten zwischen 0,9 und 4,7 Prozent ab. Die Solaranlagenhersteller Enphase Energy und SolarEdge Technologies verloren bis zu 2,3 Prozent. Höhere Zinssätze verlängern die geschätzte Zeit, die benötigt wird, um die Gewinnschwelle der anfänglichen Solarinstallationsinvestition zu erreichen.

Auch die schwächelnde Konjunktur in China treibt die Investoren um. Bislang ist es der Führung in Peking noch nicht gelungen, die eigene Wirtschaft nach dem Ende der strikten Corona-Restriktionen wieder auf Trab zu bringen. So sanken die Ausfuhren im August den vierten Monat in Folge. Entsprechend drückten Nachfragesorgen die Kurse an den Rohstoffmärkten.

Das Industriemetall Kupfer verbilligte sich um 1,3 Prozent auf 8265 Dollar je Tonne und stand so tief wie seit zwei Wochen nicht mehr. China als weltgrößter Kupferverbraucher kaufte im August fünf Prozent weniger von dem Metall als im Vorjahreszeitraum.

„Wir sind hinsichtlich der kurzfristigen Aussichten für Kupfer vorsichtig. China bleibt die wichtigste Quelle der Vorsicht“, sagte Analystin Ewa Manthey von ING. „Aufgrund der unsicheren Aussichten für China bestehen bis zum Jahresende weiterhin Abwärtsrisiken.“

Blick auf weitere Einzelwerte:

Insulet: Die Titel des Herstellers von Insulinpumpen Insulet brachen um fast acht Prozent ein. Der Chef des Konzerns, James Hollingshead, sagte auf einer Branchenkonferenz, dass die neue Generation von Diabetesmedikamenten (GLP-1) die Zeit verlängern könnte, bis ein Diabetespatient von Insulin abhängig wird.

„Was wir sehen könnten, ist, dass GLP-1 die Zeit bis zum Fortschreiten der Insulintherapie beeinflusst“, sagte Hollingshead. Insulet produziert und vertreibt unter der Marke „Omnipod“ Geräte zur Insulinverabreichung, die Menschen mit insulinpflichtigem Diabetes die Notwendigkeit mehrerer täglicher Injektionen ersparen.

West Rock: Fusionpläne des Verpackungsherstellers mit dem irischen Rivalen Smurfit Kappa katapultieren die Aktien des US-Konzerns um rund vier Prozent auf 33,20 Dollar nach oben. Finanzielle Details zu dem geplanten Zusammenschluss wurden nicht genannt.

Die fusionierte Gruppe würde ihren Hauptsitz in Dublin haben und an der New Yorker Börse notiert sein. Papierverpackungsunternehmen, die unter anderem Online-Händler wie Amazon.com beliefern, haben nach einem Boom während der Pandemie eine Abschwächung der Nachfrage erlebt.

US-Börsenexperte Koch: „Saisonale Trends wehen dem Aktienmarkt ins Gesicht“

CVS und Pets At Home: Die Aktien der britischen CVS Group und Pets at Home fallen, nachdem der Markt für Veterinärdienstleistungen ins Visier der Aufsichtsbehörden geraten ist. CVS brechen um bis zu 17,9 Prozent auf 1713 Pence ein und stehen damit auf ihrem tiefsten Stand seit Dezember 2020. Pets at Home verlieren 9,4 Prozent auf ein Sieben-Monats-Tief.

Die Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (CMA) will angesichts der steigenden Lebenshaltungskosten die für Veterinärdienstleistungen erhobenen Gebühren prüfen. „Ein Durchgreifen bei Behandlungen und Preisen könnte die Margen im gesamten Sektor beeinträchtigen“, erklärte Hargreaves-Analystin Sophie Lund-Yates in einer Notiz.

Philips: Im Rechtsstreit um fehlerhafte Beatmungsgeräte hat sich der Medizintechnikkonzern Philips mit einem Teil der US-Kläger auf eine Vergleichszahlung geeinigt. Die Einigung bezieht sich allerdings nur auf Kläger, die wirtschaftlichen Schaden geltend machten, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Dazu zählen etwa Nutzer der Geräte sowie Versicherer.

Davon unberührt sind hingegen Klagen, in denen es um angebliche gesundheitliche Schäden geht. An der US-Börse verlieren Aktien 0,5 Prozent.

Gamestop: Der angeschlagene Videospiele-Händler, der in der Vergangenheit hauptsächlich aufgrund der Spekulation von Nutzern der Internetplattform Reddit und der Kooperation mit einer Kryptobörse Schlagzeilen schrieb, konnte die Umsatzerwartungen für das Berichtsquartal übertreffen und einen wesentlich geringeren Verlust ausweisen. Für die Papiere ging es dennoch 1,5 Prozent nach unten.

