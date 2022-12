Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Arbeitsmarktdaten geben US-Börsen Aufwind – Tesla mehr als fünf Prozent im Plus

Trotz einer gestiegenen Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind US-Anleger optimistisch. „Was wir hier sehen, ist teilweise eine Schnäppchenjagd.“

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Frankfurt Die wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten stimmen Anleger an der Wall Street optimistisch. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte am frühen Donnerstagnachmittag in New York 1,2 Prozent höher bei 33.266 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 1,8 Prozent auf 3853 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq kletterte um 2,5 Prozent auf 10.464 Stellen.

Die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe stiegen mit 225.000 im Vergleich zu 216.000 in der Vorwoche genauso stark wie erwartet. „Es ist sicherlich ein Anzeichen für eine Abschwächung des Arbeitsmarktes“, sagte Peter Cardillo, Chef-Volkswirt des Vermögensberaters Spartan. Die Anleger hoffen, dass ein sich abkühlender Arbeitsmarkt die US-Notenbank Fed und andere wichtige Zentralbanken zu kleineren Zinsschritten veranlasst.