Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Aufwärtstrend an der Wall Street hält zum Handelsstart an

Investoren zeigen sich vor Veröffentlichung der US-Inflationszahlen optimistisch. Börsianer rechnen mit einem Kurswechsel der Fed.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Frankfurt, New York US-Anleger treiben den Aufwärtstrend an der Wall Street zum Wochenstart weiter voran. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 stiegen jeweils leicht auf 33.940 beziehungsweise 4312 Punkte. Mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 13.329 Zählern fiel der Zuwachs beim technologielastigen Index Nasdaq am stärksten aus.

Investoren zeigten sich vor den am Dienstag anstehenden US-Inflationszahlen optimistisch. Börsianer rechneten damit, dass sich die Inflation im Mai leicht abgekühlt hat und die US-Notenbank Fed die Zinssätze am Mittwoch in der Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent belässt.

