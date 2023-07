Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Babypuder-Skandal belastet Johnson & Johnson

Ein negativer Kommentar schickt die Aktie des SAP-Rivalen Salesforce auf Talfahrt. Laut Analysten sei der Hype um die Künstliche Intelligenz im Aktienkurs eingepreist.

New York Vor wichtigen Firmenbilanzen und Wirtschaftsdaten haben sich die Anleger an der Wall Street zum Wochenstart nicht aus der Deckung gewagt. Der Dow-Jones-Index und der breiter gefasste S&P 500 notierten jeweils stabil bei 35.458 beziehungsweise 4583 Zählern. Der technologielastige Index Nasdaq zog minimal auf 14.324 Zähler an.

„Wir haben einen soliden Monat hinter uns und wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir eindeutig genug von den Gewinnberichten gesehen haben, um zu wissen, dass sie besser ausfallen werden als befürchtet“, sagte Art Hogan, Marktstratege bei B Riley Wealth.

Nach den Zahlen mehrerer Schwergewichte warteten US-Anleger auf die im Wochenverlauf anstehenden Quartalsberichte vom Smartphone-Riesen Apple, dem Online-Händler Amazon und dem Halbleiterkonzern AMD. Im Blick haben Investoren zudem die anstehenden Umfrageergebnisse zum verarbeitenden Gewerbe und dem Dienstleistungssektor sowie den Lohn- und Gehaltsbericht für Juli.

Bei den Einzelwerten bremste unterdessen ein neuer Rückschlag im Skandal um mutmaßlich asbestverseuchter Babypuder Johnson & Johnson (J&J) aus. Die Aktien des US-Konsumgüterkonzerns gaben um rund vier Prozent nach. Ein US-Richter hatte den zweiten Versuch von J&J abgelehnt, ein Tochterunternehmen in Konkurs zu schicken, das zur Eindämmung von Milliarden-Risiken im Zusammenhang mit dem umstrittenen Talkum-Produkt gegründet worden war. Dagegen kletterte der Halbleiterkonzern ON Semiconductor um bis zu sechs Prozent auf ein Rekordhoch. Für Rückenwind sorgten die über den Erwartungen von Analysten liegenden Aussichten für das dritte Quartal. Der Konzern profitiere von der schnell steigenden Nachfrage nach Elektrifizierung und erneuerbaren Energien, sagte Konzernchef Hassane El-Khoury. Blick auf weitere Einzelwerte Salesforce: Ein negativer Analystenkommentar schickt die Aktie des SAP-Rivalen auf Talfahrt. Die Titel des US-Softwarekonzerns gaben teilweise 1,5 Prozent nach. Die Analysten der US-Großbank Morgan Stanley haben die Aktien auf „Equal-Weight“ nach zuvor „Overweight“ heruntergestuft. Die positiven Aussichten für die IT-Branche aufgrund des Hypes um die Künstliche Intelligenz (KI) seien bereits im Aktienkurs eingepreist, begründeten sie ihre Entscheidung. Nun müssten die Investoren abwarten, ob sie sich auf die Umsätze auswirkt. Adobe: Die Aktie legte 4,2 Prozent zu, nachdem Morgan Stanley die Aktie von „Gleichgewichten“ auf „Übergewichten“ hochgestuft und das Kursziel unter Hinweis auf den Rückenwind durch künstliche Intelligenz erhöht hatte. Ford Motor: Das Analysehaus Jefferies hatte die Aktie mit Verweis auf die schwache Prognose für das Model E auf „Hold“ herabgestuft. Die Ford-Aktie verliert ein Prozent an Wert. Walt Disney: Laut einem Bericht der „Financial Times“ holt das Unternehmen zwei ehemalige Führungskräfte zurück, die zuvor als potenzielle Nachfolger von Bob Iger gehandelt wurden. Bei den beiden handelt es sich um Kevin Mayer und Tom Staggs. Die Aktie legt fast drei Prozent zu. AMC: Der Run auf die Kinofilme „Barbie“ und „Oppenheimer“ beflügelte unterdessen die US-Kinokette AMC. Die Titel kletterten um mehr als fünf Prozent nach oben, nachdem die Eröffnungsvorstellungen der beiden Filme dem US-Konzern bei den Ticketeinnahmen die beste Woche in der 103-jährigen Unternehmensgeschichte beschert hatten. Hasbro: Die Aktie des Spielzeugherstellers legte knapp drei Prozent. Die Bank of America hatte das Papier von „Neutral“ auf „Buy“ hochgestuft. Hasbro sollte mit seinem Quartalsbericht am Donnerstag die Gewinnerwartungen übertreffen, angesichts der starken Nachfrage nach dem Magie-Set zum Film „Herr der Ringe“. Nikola: Der Verkauf von 13 Elektro-Lkw an eine Tochter von J.B. Hunt Transport Services ließ Anleger offenbar auf weitere Aufträge hoffen und schob den strauchelnden E-Lkw-Bauer Nikola um mehr als 19 Prozent an. Die erste Vereinbarung umfasse zehn Elektro-Lkw mit Batterie und drei Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lkw, teilte der Konzern mit. Mehr: Anleger zweifeln an automatischer Geldanlage