Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Bank-Aktien verhelfen Wall Street zur Erholung – SVB-Käufer First Citizens gewinnt 54 Prozent

Die Sorge um die Banken scheint an der Wall Street abzuklingen: Papiere einiger Institute verzeichnen Gewinne. Außerdem profitieren Pinterest-Aktien von einer Hochstufung.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Die Übernahme von Einlagen und Krediten der unter die Räder gekommenen Silicon Valley Bank (SVB) durch die US-Bank First Citizens BancShares hat die Furcht vor weiteren Banken-Pleiten an der Wall Street gemildert. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Montag 0,6 Prozent höher auf 32.432 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab dagegen 0,5 Prozent auf 11.768 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,2 Prozent auf 3977 Punkte zu.

Vor allem bei Bankwerten griffen US-Anleger zum Wochenanfang zu. „Es herrscht Erleichterung darüber, dass die First Citizen Bank, eine der größten familienkontrollierten Banken Amerikas, als Retter gekommen ist“, sagte Finanzexpertin Susannah Streeter vom Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown. „Im Bankensektor ist eine gewisse Ruhe eingekehrt, aber die Hoffnung, dass dieser Schritt zu einer deutlichen Stabilisierung führen wird, könnte nur von kurzer Dauer sein.“

