Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Bankensorgen drücken Wall Street – Pacwest-Aktien rutschen über 40 Prozent ab

Im Kreuzfeuer stehen erneut Regionalbanken und vor allem die Pacwest, die im Gespräch mit Investoren nach strategischen Optionen sucht.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Düsseldorf, New York Wieder zunehmende Sorgen um den US-Bankensektor haben die Kurse an der Wall Street am Donnerstag gedrückt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verlor 0,8 Prozent auf 33.149 Punkte, der breiter gefasste S&P 500 gab 0,7 Prozent auf 4064 Punkte nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq fiel um 0,5 Prozent auf 11.965 Punkte.

Im Kreuzfeuer standen erneut Regionalbanken und vor allem die Pacwest, die im Gespräch mit Investoren nach strategischen Optionen sucht. Damit will sie augenscheinlich dem Schicksal der in einem Notverkauf an JP Morgan gegangenen First Republic und anderen von den US-Aufsichtsbehörden aufgefangenen Instituten entgehen. Die Aktien brachen um rund 42 Prozent auf ein Rekordtief von 3,55 Dollar ein.

Auch die Titel von Western Alliance büßten rund elf Prozent ein, Keycorp fielen um mehr als sieben Prozent und Valley National um 3,3 Prozent.

„Pacwest ist ein weiterer Beweis dafür, dass die US-Bankenkrise noch nicht vorbei ist“, sagte Stuart Cole, Chefmakroökonom bei Equiti Capital. „Sie scheinen kämpfen zu müssen, und ich wäre sehr überrascht, wenn es nicht die gleichen Gründe hätte wie zuvor (...) der Markt umkreist all diese regionalen US-Banken wie ein Geier und schaut, welche als nächste ausgewählt wird.“ Insidern zufolge steht auch ein Verkauf von Pacwest zur Debatte. Zudem waren die Investoren mit der Nachlese der US-Notenbankentscheidung beschäftigt. Die Federal Reserve Bank hatte die Zinsen am Mittwoch um einen viertel Prozentpunkt auf die neue Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent angehoben und zugleich eine mögliche Pause signalisiert. Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen verpasste Fed-Chef Jerome Powell hingegen einen Dämpfer. Blick auf weitere Einzelwerte: Paramount: Die Aktie des Medienunternehmens brach um 21 Prozent ein. Der US-TV- und Filmkonzern hat im ersten Quartal schlechter abgeschnitten als vom Markt erwartet. Beim Streamingdienst Paramount+ gewann der Konzern 4,1 Millionen Abonnenten hinzu, im Vorquartal waren es noch 9,9 Millionen gewesen. Auf bereinigter Basis verdiente Paramount neun Cent je Aktie, während Analysten mit 17 Cent gerechnet hatten. Finanzexperte Saurenz über Zinspolitik: „Die Fallhöhe der Aktienmärkte ist aktuell hoch“ Shopify: Die E-Commerce-Plattform meldete Quartalsergebnisse, die besser als erwartet ausfielen, und gab außerdem den Verkauf von Teilen seines Fulfillment-Geschäfts sowie seiner Logistikabteilung bekannt. Die Aktie legte 26 Prozent zu. Peloton: Die Aktie des Herstellers von Fitnessgeräten rutscht 16 Prozent ab. Das Unternehmen meldete einen unerwartet hohen Quartalsverlust. Qualcomm: Der Chiphersteller hatte einer schwächer als erwartet ausgefallene Prognose für das laufende Quartal veröffentlicht. Grund dafür waren die rückläufigen Smartphone-Verkäufe. Qualcomm meldete für sein jüngstes Quartal einen Umsatz, der über den Erwartungen lag, und einen Gewinn, der den Schätzungen der Wall Street entsprach. Die Aktie brach um sechs Prozent ein. Shake Shack: Die Aktie stieg um 13 Prozent. Das Unternehmen hatte einen geringer als erwartet ausgefallenen Quartalsverlust gemeldet. Auch der Umsatz und die Verkäufe in Restaurants übertrafen die Prognosen. Tripadvisor: Der bereinigte Quartalsgewinn des Unternehmens blieb hinter den Prognosen der Analysten, obwohl der Betreiber der Online-Reise-Website bessere Einnahmen als erwartet verzeichnete. Die Aktie rutschte 6,4 Prozent ab. SolarEdge: Das Papier kletterte um elf Prozent nach oben. Der Hersteller von Solarprodukten veröffentlichte bessere Ergebnisse und Umsätze als erwartet. Die Probleme in der Lieferkette hätten sich allmählich verbessert, erläuterte das Unternehmen. Arconic: Das Papier stieg um 27,6 Prozent auf 28,79 Dollar. Der Hersteller von Industrieteilen hatte der Übernahme durch das Private-Equity-Unternehmen Apollo Global für 30 Dollar pro Aktie in bar zugestimmt. Mehr: Cathie Wood kauft jetzt diese beiden Biotech-Aktien