 Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: China-Daten und Banken-Zahlen setzen US-Märkten zu – Wall Street schließt im Minus

Ganz besonders im Fokus sind die Quartalszahlen der Bank Goldman Sachs, welche noch schlechter ausgefallen sind als erwartet. Morgan Stanley erfüllt hingegen die Prognosen.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Enttäuschende Quartalsergebnisse großer US-Banken und Konjunkturdaten aus China haben den Anlegern an der Wall Street am Dienstag die Laune verdorben. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 1,1 Prozent tiefer auf 33.910 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte dagegen moderate 0,1 Prozent auf 11.095 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,2 Prozent auf 3990 Punkte ein.

„Die Quartalsergebnisse von Goldman Sachs waren noch miserabler als allgemein erwartet“, sagte Analyst Octavio Marenzi vom Vermögensberater Opimas. „Die von Morgan Stanley entsprachen dagegen weitgehend den Prognosen.“ Auch die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums in China und Gewinnmitnahmen nach einer Jahresanfangsrally trugen laut Ökonom Peter Cardillo vom Vermögensberater Spartan Capital Securites zur gedrückten Stimmung bei.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen