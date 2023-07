Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Dow Jones mit zehntem Tagesgewinn in Folge – Mattel profitiert dank „Barbie“-Film

Der Dow Jones hat Freitag den zehnten Tag in Folge mit einem Gewinn beendet. Die Premiere des „Barbie“-Films beflügelt zunächst die Aktien des Spielzeug-Herstellers Mattel.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Die neu entdeckte Freude der Anleger an Pharma- und Finanzwerten hat den US-Börsen einen versöhnlichen Wochenschluss beschert. Der Dow Jones schloss minimal im Plus bei 35.228 Punkten und verbuchte damit den zehnten Tagesgewinn in Folge. Das ist die längste Gewinnserie seit fast sechs Jahren. Der technologielastige Nasdaq gab dagegen 0,2 Prozent auf 14.033 Punkte nach und der breit gefasste S&P 500 schloss kaum verändert bei 4536 Punkten. Auf Wochensicht stieg der S&P um knapp 0,7 Prozent und der Down um 2,1 Prozent. Die Nasdaq fiel jedoch um 0,6 Prozent.

Paul Nolte, Marktstratege beim Finanzdienstleister Murphy & Sylvest, verwies darauf, dass die Bewertung in den Sektoren Gesundheit und Banken niedriger sei als bei den Technologiewerten, welche in den vergangenen Monaten im Fokus standen. Gestützt wurden die Kurse zusätzlich von Hoffnungen, dass die US-Notenbank Fed bei ihren Zinserhöhungen eine Pause einlegen könnte.

