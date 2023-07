Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Dow Jones steuert auf längste Gewinnserie seit Jahren zu – Mattel profitiert dank „Barbie"-Film

Der Dow Jones könnte am Freitag den zehnten Tag in Folge mit einem Gewinn beenden. Die Premiere des „Barbie“-Films beflügelt die Aktien des Spielzeug-Herstellers Martel.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Die US-Börsen sind zum Wochenschluss fester in den Handel gestartet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete am Freitag 0,2 Prozent fester bei 35.310 Punkten. Der Standardwerte-Index könnte am Freitag seinen zehnten Tag in Folge mit einem Plus beenden. Das wäre die beste Phase seit knapp sechs Jahren. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,4 Prozent auf 4552 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte 0,6 Prozent auf 14.154 Punkte zu.

Gefragt seien vor allem die Aktien von traditionellen Unternehmen, sagte Art Hogan, Chefstratege bei B Riley Wealth. „Bislang lag ein Laser-Fokus auf Technologie, Kommunikations-Dienstleistungen und Konsumgütern, aber jetzt finden die Nachzügler Geschmack an den Sektoren Energie, Finanzdienstleistungen und Gesundheit.“ Er fügte hinzu, dass der Trend „eher auf eine Aufholjagd in der zweiten Jahreshälfte hindeutet, in der die Anleger beginnen, sich nach Sektoren und Anlageklassen umzusehen, die noch nicht erfolgreich waren“.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen