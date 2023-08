Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Erneute Verluste an der Wall Street – Paypal-Aktie rutscht ab

Die Stimmung an den US-Börsen bleibt schlecht. Immerhin geben die neuen Jobdaten keinen zusätzlichen Anlass zur Sorge. Neue, wichtige Daten folgen am Freitag.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York An der Wall Street sind die Nachwirkungen der Herabstufung der US-Bonität am Donnerstag zu spüren. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte baute seine Verluste vom Vortag aus und notierte 0,3 Prozent tiefer bei 35.195 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,4 Prozent auf 4494 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gab 0,5 Prozent auf 13.900 Punkte nach.

Die Ratingagentur Fitch hatte die Kreditwürdigkeit der USA am Dienstagabend herabgestuft und Analysten zufolge damit einen Impuls für eine längst fällige Korrektur geliefert. „Die Entscheidung von Fitch mag an sich kein Grund zur Besorgnis sein, aber der Zeitpunkt machte sie zu einem Katalysator für den Ausverkauf, da viele Aktien aktuell überbewertet sind“, erläuterte Tina Teng, Analystin beim Broker CMC Markets.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen