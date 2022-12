Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Fed-Nachwehen machen Wall Street zu schaffen

Dass die Zinssätze der Fed 2023 die Fünf-Prozent-Marke überschreiten könnten, ist an der amerikanischen Börse spürbar. Dennoch verzeichnen einige Einzelwerte Kursgewinne.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Frankfurt Gedämpfte Hoffnungen auf ein Ende der US-Zinserhöhungen haben die Wall Street auch am Freitag ins Minus getrieben. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 eröffneten jeweils 0,1 Prozent tiefer bei 33.167 beziehungsweise 3891 Punkten. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,4 Prozent auf 10.768 Zähler.

Die US-Notenbank Fed entschied sich bei ihrer jüngsten Sitzung zwar für ein gedrosseltes Zinserhöhungstempo. Sie betonte aber gleichzeitig, dass der Kampf gegen die Inflation noch nicht vorbei sei. Der Markt leide unter Nachwehen der Prognose, dass die Zinssätze 2023 die Fünf-Prozent-Marke überschreiten würden, sagte Andre Bakhos, Direktor bei der Fondsgesellschaft New Vines Capital. Dies wäre das höchste Zinsniveau seit 2007.

Einzelwerte im Fokus

Am Ende der Woche der Zinsentscheidungen verzeichnen einige Unternehmen trotz des Abschwungs der Börsen einen vorbörslichen Kursgewinn. An der Wall-Street liegen die Aktien von Meta, Adobe und Maxar im Plus.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen