 Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Fed-Zinsausblick macht Wall Street zu schaffen

Anlegerinnen und Anleger an der Wall Street fürchten weitere Zinserhöhungen. Die US-Unternehmen haben ihre Produktion im Mai überraschend herunterfahren.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen der Notenbank Fed in den kommenden Monaten schlägt US-Anlegern auf den Magen. Der US-Standardwerteindex Dow Jones hielt sich zur Eröffnung am Donnerstag zwar 0,3 Prozent im Plus. Der breit gefasste S&P 500 und der technologielastige Nasdaq gaben dagegen bis zu 0,5 Prozent nach.

Die US-Notenbank verzichtete am Mittwochabend (MESZ) zwar auf eine weitere Anhebung des Schlüsselsatzes, deutete gleichzeitig aber zwei weitere Schritte bis zum Jahresende an.

In seiner Pressekonferenz habe sich Fed-Chef Jerome Powell überrascht über die Hartnäckigkeit der Inflation geäußert, auch wenn sie zuletzt etwas abgekühlt sei, sagte Charles Hepworth, Anlage-Experte des Vermögensverwalters GAM. „Dieses Eingeständnis signalisiert, dass höhere Zinssätze notwendig sind und von der Wirtschaft verkraftet werden können.“

Die US-Unternehmen haben ihre Produktion im Mai überraschend herunterfahren. Die gesamte Produktion – also einschließlich Industrie, Versorger und Bergbau – fiel um 0,2 Prozent zum Vormonat, wie die US-Notenbank Federal Reserve am Donnerstag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hingegen hatten mit einem Anstieg um 0,1 Prozent gerechnet, nach plus 0,5 Prozent im April. Die Industrie allein legte im Mai wie erwartet um 0,1 Prozent zu. Blick auf die Einzelwerte Aldeyra Therapeutics: Das Biotech-Unternehmen hat Fortschritte bei einem Medikament gegen Augenentzündugungen vermeldet. Die Papiere stiegen um 7,7 Prozent. China-Aktien: Eine Lockerung der chinesischen Geldpolitik gibt den US-Aktien von Firmen aus der Volksrepublik Rückenwind. Die Titel der Online-Händler Alibaba und JD.com stiegen um jeweils 3,4 Prozent. Die People's Bank of China (PBoC) hatte den Referenzzins für einjährige Kredite gesenkt. Domino's Pizza: Papiere der Pizza-Kette legen um 5,5 Prozent zu. Die Investmentbank Stifel hatte die Titel zuvor von „Hold“ auf „Buy“ heraufgestuft. Kroger: Die Papiere der Supermarkt-Kette gehörte mit einem Kursminus von 7,7 Prozent zu den Verlierern. Kroger verbuchte im abgelaufenen Quartal zwar einen überraschend hohen Gewinn von 1,51 Dollar je Aktie, enttäuschte allerdings mit einem Umsatz von 45,17 Milliarden Dollar. Außerdem sei die Verbesserung der Gewinnmarge voraussichtlich nur vorübergehend, warnte Analyst Bill Kirk von der Investmentbank Roth. Krypto-Sektor: Der Rutsch des Bitcoin-Kurses auf ein Drei-Monats-Tief zieht Aktien aus dem Kryptowährungs-Sektor nach unten. Aktien von Riot Platforms und Marathon Digital fallen um jeweils mehr als fünf Prozent. Coinbase verlieren 3,2 Prozent, Microstrategy um 5,2 Prozent. Mehr: Digitale Finanzberatung gewinnt an Boden