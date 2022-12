Dow Jones, S&P 500, Nasdaq FedEx und Nike verhelfen Wall Street ins Plus – Anzeichen für sinkende Inflation befeuern Kurse

Gute Zahlen von Nike und Konjunkturdaten sorgen für Kauflaune an den US-Börsen. Auch optimistische Branchenstudien sorgen für kräftige Zugewinne bei Dow Jones, S&P500 und Nasdaq.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Frankfurt Daten zur US-Konsumstimmung und die unerwartet starken Quartalszahlen beim Sportartikel-Riesen Nike hellen die Stimmung an der Wall Street auf. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 sprangen bis zum frühen Mittwochnachmittag in New York um jeweils rund 1,5 Prozent auf 33.358 beziehungsweise 3878 Punkte. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 1,7 Prozent auf 10.723 Zähler.

Das Barometer für die US-Verbraucherlaune stieg im Dezember auf 108,3 Punkte von revidiert 101,4 im November. Das ist der beste Wert seit April. Ökonomen hatten lediglich mit 101,0 Zählern gerechnet. „Die sinkenden Benzin- und Lebensmittelpreise geben Verbrauchern ein wenig Zuversicht. Sie sehen auch, dass die Inflation anfängt, zurückzugehen“, sagte Investment-Experte Brian Klimke vom Broker und Vermögensberater Cetera Financial. Die Aussicht auf weitere kräftige Zinserhöhungen der weltgrößten Notenbanken hatte die Börsen in den Tagen zuvor nach unten gezogen.

