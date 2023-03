Dow Jones, S&P 500, Nasdaq First Republic Bank verliert über 40 Prozent – Märkte stabilisieren sich

Die Kreditwürdigkeit der kalifornischen Bank wurde kürzlich herabgestuft. Der Wert zahlreicher US-amerikanischer Regionalbanken erholte sich zu Handelsbeginn.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Denver, New York An der Wall Street haben Anleger nach der Not-Übernahme der angeschlagenen Credit Suisse zum Handelsstart aufgeatmet. Der Dow-Jones-Index legte in den frühen Handelsstunden in New York um gut 0,9 Prozent zu und lag bei 32.132 Punkten . Der breiter gefasste S&P 500 stieg um 0,4 Prozent auf 3.930 Punkte. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gab dagegen um 0,3 Prozent auf 11.599 Zähler nach.

Zugleich musste die Aktie der First Republic Bank erneut massive Kursverluste hinnehmen. Die Bank aus San Francisco verlor zeitweise bis zu 45 Prozent an Wert. Berichte über eine neue Rettungsaktion gaben dem Papier im Tagesverlauf jedoch leichten Auftrieb. So sollen die CEOs großer US-Banken an einem neuen Plan für die Bank arbeiten, wie das „Wall Street Journal“ berichtet.

