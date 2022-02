Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Freundlicher Start an der Wall Street – Anleger steigen wieder bei Techwerten ein

Neben Techwerten waren Chipotle-Titel gefragt. Die Aktien der auch in Deutschland aktiven Restaurantkette stiegen um einen zweistelligen Prozentsatz.

Angeführt von Technologiewerten legt die Wall Street erneut zu. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung am Mittwoch um jeweils rund ein Prozent.

Anleger sähen die Kursverluste zum Jahresauftakt als Gelegenheit für einen Einstieg in die wachstumsstarke Tech-Branche, sagte Portfoliomanager Paul Nolte vom Vermögensverwalter Kingsview. „Wir werden wohl erst am Freitag sicher wissen, ob dies lediglich eine technische Gegenreaktion ist oder der Januar eher ein Ausrutscher war und wir im Verlauf des ersten Quartals eine Fortsetzung der Rally sehen werden.“ Im Januar hatte der S&P 500 zeitweise zwölf Prozent verloren.

Entscheidend für die Anlegerstimmung werden die US-Inflationsdaten, die am Donnerstag zur Veröffentlichung anstehen. Experten erwarten für Januar einen Anstieg der Teuerungsrate auf 7,3 Prozent. Die Kernrate ohne die stark schwankenden Preise für Lebensmittel und Energie sei auf 5,9 Prozent angezogen. „Die Zahlen werden abzuschätzen helfen, ob die Notenbank Fed im März mit einer Zinserhöhung von einem Viertel oder einem halben Prozentpunkt startet“, prognostizierten die Analysten der ING Bank.

Neben Technologiewerten waren auch die Titel von Chipotle gefragt. Sie legten gut zehn Prozent zu, nachdem die auch in Deutschland aktive Restaurantkette mit 5,58 Dollar je Aktie einen überraschend hohen Quartalsgewinn ausgewiesen hatte. Das ist der größte Kurssprung seit mehr als einem halben Jahr. Das Unternehmen habe sich eine einzigartige Nische in der Branche geschaffen und könne sowohl traditionellen Schnellrestaurants als auch gehobeneren Ketten Kunden abwerben, lobte Analyst Sean Dunlop vom Research-Haus Morningstar.

Tesla: Der Elektroauto-Pionier muss erneut Fahrzeuge wegen Softwareproblemen zurückrufen. Knapp 27.000 Autos werden in den USA in die Werkstätten beordert, da ein Softwarefehler zu Problemen beim Abtauen der Windschutzscheibe führen kann, wie die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) mitteilte. Tesla erklärte, ein Update vorzunehmen und das Problem so zu beheben. Anfang Februar hatte Tesla bereits 817.000 Autos in den USA wegen Softwarefehlern am Anschnallgurt zurückgerufen. Der Aktienkurs lässt sich von solchen Meldungen nicht beirren und stieg um mehr als 1,4 Prozent.

Peloton: Die Aktie gab 2,7 Prozent nach. Allerdings konnte Papier des Herstellers von Fitnessgeräten an den beiden vergangenen Handelstagen jeweils um mehr als 20 Prozent zulegen. Nachdem am Montag Übernahmespekulationen die Aktien des kriselnden Fitnessgeräte-Spezialisten hochgetrieben hatten, gab das Unternehmen am Dienstag einen Chefwechsel bekannt und will rund ein Fünftel der Arbeitsplätze streichen. Vorstandschef John Foley tritt zugunsten des ehemaligen Spotify- und Netflix-Finanzchefs Barry McCarthy zurück. Zudem wurde der Bau einer Fabrik in den USA gestoppt.

Canopy Growth: Die Aktien des kanadischen Cannabisproduzenten stiegen um 8,5 Prozent. Das Unternehmen hatte für sein jüngstes Quartal einen geringer als erwarteten Verlust sowie einen besser als erwarteten Umsatz gemeldet. Die Cannabisverkäufe gingen zwar zurück, wurden aber durch das Wachstum in den Kategorien Getränke und E-Zigaretten ausgeglichen.

Lyft: Der Fahrdienstleister hat in seinem vergangenen Quartal einen bereinigten Gewinn von neun Cents pro Aktie erwirtschaftet, ein Cent über den Schätzungen. Auch der Umsatz fiel höher als erwartet aus. Dennoch gab die Aktie 1,2 Prozent nach. Die Fahrgastzahlen lagen unter den Prognosen der Analysten, was jedoch durch höhere Fahrpreise und längere Fahrten der Lyft-Kunden ausgeglichen wurde.

Enphase Energy: Die Aktien stiegen um mehr als elf Prozent, weil der Hersteller von Solar- und Batteriesystemen einen besser als erwarteten Quartalsbericht vorgelegt hatte. Enphase verdiente in diesem Quartal bereinigte 73 Cents pro Aktie und übertraf damit die Konsensschätzung von 58 Cents deutlich.

