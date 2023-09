Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Gedämpfte Stimmung an der Wall Street

Vor allem der jüngste Anstieg der Ölpreise hatte die Inflationssorgen an den Finanzmärkten geschürt. Gleich drei US-Fluggesellschaften senkten ihre Prognosen.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Düsseldorf



Die Stimmung an der Wall Street bleibt angesichts der hohen Inflation in den USA gedämpft. Anleger fassten Aktien am Mittwoch nur mit spitzen Fingern an: die drei großen Indizes notierten im frühen Handel je 0,2 Prozent höher. Der Dow-Jones-Index stand dabei bei 34.733 Punkten, der S&P 500 bei 4472 und der Index der Technologiebörse Nasdaq bei 13.810 Zählern.

Die Verbraucherpreise in den USA stiegen im August um 3,7 Prozent, nach 3,2 Prozent im Juli und damit etwas stärker als von Analysten erwartet. Die von der Zentralbank stark beachtete Kernrate, bei der die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Lebensmittel außen vor bleiben, fiel indes wie erwartet auf 4,3 von 4,7 Prozent im Juli.