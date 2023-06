Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Geldpolitik und China-Konflikt bremsen US-Börsen: Wall Street schließt im Minus

Anlegerinnen und Anleger halten sich an der Wall Street zurück. Im Fokus steht die Geldpolitik. Apple erreicht unterdessen Allzeithoch.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Im Bann der Notenbanken sind die US-Aktienanleger am Mittwoch mit angezogener Handbremse unterwegs gewesen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,2 Prozent tiefer auf 33.852 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte dagegen 0,3 Prozent auf 13.591 Stellen vor. Der breit gefasste S&P 500 schloss kaum verändert bei 4376 Zählern. Für wenig Überraschung sorgten die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell auf der jährlichen Geldpolitikkonferenz der Europäischen Zentralbank (EZB) im portugiesischen Sintra, wo er erneut weitere Zinserhöhungen in Aussicht stellte.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen