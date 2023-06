Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Handelsschluss: Anleger an der Wall Street zurückhaltend – Aktie von Gamestop bricht ein

Vor dem Zinsentscheid in der kommenden Woche agieren die Investoren in den USA vorsichtig – trotz ermutigender Arbeitsmarktdaten.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Frankfurt, New York Angetrieben von Kursgewinnen bei Hochtechnologiewerten haben die New Yorker Börsen am Donnerstag zugelegt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,5 Prozent höher auf 33.833 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte ein Prozent auf 13.238 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,6 Prozent auf 4293 Punkte zu. Der S&P-Index liegt damit 20 Prozent über seinem letzten Tiefstand im Oktober vergangenen Jahres. Laut einer technischen Definition befindet sich der Index damit wieder im Terrain des Bullenmarkt.

Händler begründeten die Kursaufschläge mit einem Rückgang bei den Renditen von zweijährigen US-Anleihen nach der Veröffentlichung von Jobdaten. Vor dem nächste Woche anstehenden Zinsentscheid in den USA zeigt der heiß gelaufene Arbeitsmarkt überraschend Abkühlungstendenzen: Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fiel weit höher als gedacht aus. Insgesamt stellten vergangene Woche 261.000 Bürger einen Antrag auf staatliche Stütze. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit 235.000 gerechnet, nach 233.000 in der vorangegangenen Woche.

