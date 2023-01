Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Handelsschluss: Hoffnung auf fallende Inflationsdaten lässt Kurse an der Wall Street steigen

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange.

New York Die Hoffnung auf einen weiteren starken Rückgang der US-Verbraucherpreise hellt die Stimmung an der Wall Street auf. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Mittwoch 0,8 Prozent höher auf 33.973 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,8 Prozent auf 10.931 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,3 Prozent auf 3969 Punkte zu.

Am Donnerstag stehen die offiziellen US-Inflationsdaten an, auf die Investoren schon seit Tagen gespannt warten. Nach fünf Monaten in Serie mit einer rückläufigen Jahresrate könne ein weiterer schwächerer Wert den Weg für weniger Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed oder sogar Zinssenkungen im weiteren Verlauf des Jahres ebnen, sagte Craig Erlam, Marktanalyst beim Handelshaus Oanda.

Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners mahnt allerdings zur Vorsicht. „Vor einem Monat hat der unerwartet starke Rückgang der Inflation eine beeindruckende Rally ausgelöst. Nach den jüngsten Gewinnen ist es jedoch unwahrscheinlich, dass sich das so wiederholt.“ Zudem nimmt am Freitag die Berichtssaison mit den US-Großbanken Bank of America, Citigroup, JP Morgan und Wells Fargo Fahrt auf. „Und die Berichtssaison hat das Potenzial, über die Börsenrichtung der kommenden Wochen zu entscheiden“, sagte Altmann.

Ölpreis steigt – Tech-Werte folgen Anleihen ins Plus

Der Optimismus wirke sich auch auf den Ölmarkt aus, sagte Erlam. Die Nordsee-Sorte Brent und die leichte US-Sorte WTI kletterten um jeweils rund drei Prozent auf 82,44 beziehungsweise 77,29 Dollar pro Barrel (159 Liter). Anleger griffen ebenfalls bei Anleihen zu. Die Rendite der zehnjährigen US-Treasuries sank auf 3,533 nach zuletzt 3,619 Prozent. Das verhalf Technologiewerten wie Amazon, Apple Microsoft und der Google-Mutter Alphabet zu einem Anstieg um bis zu 5,8 Prozent. Eine steigende Inflation und höhere Zinsen entwerten Experten zufolge künftige Gewinne dieser wachstumsstarken Firmen.

Bei den Einzelwerten drehen US-Fluggesellschaften nach der Behebung einer massiven Störung im Flugverkehr ins Plus. Die Titel von American Airlines, Spirit Airlines, Delta Air Lines und JetBlue Airways stiegen zwischen 0,2 und 1,8 Prozent. Das Pilotensystem der US-Flugbehörde FAA war in der Nacht abgestürzt, woraufhin Inlandsflüge am Boden bleiben mussten. Wegen des Systemcrashs wurden knapp 1000 Flüge gestrichen, bei mehr als 6000 Flügen kam es zu Verspätungen.

Gleichzeitig sorgten Spekulationen auf eine Übernahme für Rückenwind beim angeschlagenen US-Einrichtungshaus Bed, Bath & Beyond. Die Titel sprangen um mehr als 68 Prozent auf 3,49 Dollar.

Eine mögliche Vereinbarung zum Bau einer Produktionsstätte in Indonesien mit einer Kapazität von einer Millionen Autos ließ Anleger bei Tesla zugreifen. Die Aktien des US-Elektrobauers stiegen um 3,7 Prozent. Tesla stehe kurz vor einer Einigung in Indonesien, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg. Der zuständige indonesische Minister habe Gespräche zwischen seinem Land und Tesla bestätigt, hieß es. Auch die Rivalen Lucid, Rivian und Fisker stiegen in Teslas Kielwasser um bis zu gut zehn Prozent.

Enttäuschende Quartalszahlen drückten unterdessen die Aktien von Intiutive Surgical. Die Titel des US-Herstellers von computergestützten Operationssystemen verloren gut vier Prozent.

Blick auf weitere Einzelwerte:

CarMax: Die Aktien des Gebrauchtwagenhändlers stiegen um 0,6 Prozent. Die US-Bank JP Morgan hatte das Papier auf „untergewichten“ herabgestuft, da die Anleger die Risiken rund um das Unternehmen nicht vollständig eingepreist hätten und die Hoffnung auf eine Erholung „verfrüht“ erscheine. CarMax ist im Jahr 2022 um 53 Prozent gefallen, hat aber seit den enttäuschenden Quartalsergebnissen im Dezember um 18 Prozent zugelegt.

Tesla: Die Papiere stiegen um 3,68 Prozent auf 121,59 Dollar. Die geplante Erweiterung der Gigafactory in Austin, Texas ließ Anleger zugreifen, ebenso eine mögliche Vereinbarung zum Bau einer Produktionsstätte in Indonesien mit einer Kapazität von einer Millionen Autos. Tesla stehe in Indonesien kurz vor einer Einigung, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg. Der zuständige indonesische Minister habe Gespräche zwischen seinem Land und Tesla bestätigt. Auch die Rivalen Lucid, Rivian und Fisker stiegen in Teslas Kielwasser um bis zu gut neun Prozent. Unabhängig davon nannte Goldman Sachs die Aktie ebenfalls als Top-Pick für 2023.

Levi Strauss & Co: Die US-Bank Citi die Aktie von „Buy“ auf „Neutral“ herabgestuft. Das Papier des Bekleidungsunternehmens sank um 1,7 Prozent. Ein schwächerer Trend bei den Jeans dürfte das Unternehmen kurz- bis mittelfristig unter Druck. lautete die Begründung.

Warner Bros Discovery: Guggenheim stufte die Aktie des Medienunternehmens am Mittwoch von „Neutral“ auf „Buy“ hoch und verwies dabei auf ein attraktives Chancen-Risiko-Verhältnis und die Geschäftsentwicklung in der ersten Jahreshälfte. Die Aktien von Warner Bros. Discovery stiegen um 0,3 Prozent, nachdem sie am Dienstag um acht Prozent zugelegt hatten.

Walt Disney: Das Unternehmen überarbeitete seine Preispolitik in den heimischen Themenparks und nahm eine Reihe von Änderungen an seinem Reservierungs- und Ticketingsystem sowie an den Vergünstigungen für Jahreskartenmitglieder vor. Damit soll treuen Kunden der Besuch erleichtert werden, Die Aktien stiegen um 0,8 Prozent.

