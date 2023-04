Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Handelsschluss: Stimmung an der Wall Street dreht ins Positive – Amazon-Aktien unter Druck

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange.

Frankfurt Gestützt auf starke Firmenbilanzen haben die US-Börsen am Freitag fester geschlossen. Der US-Leitindex Dow Jones gewann 0,8 Prozent auf 34.098 Punkte und auch der breit gefasste S&P 500 rückte um 0,8 Prozent auf 4169 Stellen vor. Der technologielastige Nasdaq stieg um 0,7 Prozent auf 12.226 Zähler.

Für die Woche ergeben sich damit beim Dow und beim S&P ein Plus von 0,9 Prozent und bei der Nasdaq von 1,3 Prozent. Für den Monat April verzeichnet der Dow einen Zuwachs von 1,5 Prozent und der S&P von 2,5 Prozent. Die Nasdaq blieb nahezu unverändert.

Nach Daten von Refinitiv erwarten Analysten, dass die Gewinne der S&P 500-Unternehmen im ersten Quartal jetzt nur noch um 1,9 Prozent im Jahresvergleich fallen werden, verglichen mit dem Anfang April geschätzten Rückgang von 5,1 Prozent.

Analysten zufolge sorgte Unklarheit über den weiteren Kurs der Notenbanken insgesamt für Zurückhaltung unter den Anlegern. Die jüngsten Daten zeigten, dass die US-Verbraucherausgaben im März unverändert blieben, während der zugrundeliegende Inflationsdruck stark blieb. Das könnte die Fed auf Kurs halten, die Zinsen kommende Woche um 25 Basispunkte anzuheben. Anleger befürchten, dass die seit Monaten steigenden Zinsen im Kampf gegen die Inflation der Konjunktur zu stark zusetzen könnten.

Das Bangen um die Zukunft der US-Krisenbank First Republic ging indes weiter. Der Handel mit den Aktien wurde mehrfach angehalten, der Kurs sackte zwischenzeitlich bis auf 3,00 Dollar ab. Am Ende standen 3,51 Dollar auf dem Kurszettel, was einen Abschlag von 43,3 Prozent bedeutete.

Wall-Street-Experte Koch: Warum die Amazon-Aktie trotz Verlusten spannend bleibt

Einem Bericht des Senders CNBC zufolge arbeitet die US-Regierung sehr wahrscheinlich auf eine Konkursverwaltung durch den staatlichen Einlagensicherungsfonds FDIC hin, hieß es. Ein Zusammenbruch der Bank könnte die Sorgen um die Stabilität des US-Finanzsektors wieder hochkochen lassen. Es wäre der dritte Bankenkollaps seit März.

Unterdessen veröffentlichte die US-Zentralbank eine detaillierte und vernichtende Bewertung ihres Versäumnisses, Probleme zu erkennen und auf Lösungen bei der zusammengebrochenen Silicon Valley Bank zu drängen. Sie versprach strengere Aufsicht und strengere Regeln für Banken.

Blick auf weitere Einzelwerte:

Intel: Die Aktien des Chipherstellers legten um vier Prozent zu, nachdem die Bruttomargen in der zweiten Jahreshälfte steigen sollen.

Exxon: Der Energieriese Exxon profitierte von einem anziehenden Öl- und Gasabsatz und erzielte dadurch einen Rekordgewinn im Quartal. Auch die Aktien markierten eine Bestmarke und schlossen 1,3 Prozent höher.

Amazon: Die Stimmung im Tech-Sektor trübte hingegen der Online-Riese Amazon, der eine Wachstumsabschwächung im wichtigen Cloud-Geschäft signalisierte. Das überschattete die eigentlich besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen. Die Papiere sackten um rund vier Prozent ab.

Snap: Aktien des Snapchat-Eigners Snap brachen nach einem trüben Ausblick um 17 Prozent ein.

Mehr: Stimmungswechsel bei Tech-Anlegern – Wo große Investoren jetzt Rendite machen wollen