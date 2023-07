Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Handelsschluss: US-Börsen legen zu – Bankaktien im Fokus

Die wichtigsten Aktienindizes an der Wall Street verzeichnen im Handelsverlauf Gewinne. Die Aktie von Morgan Stanley steigt um mehr als sechs Prozent.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Überraschend starke Zahlen der beiden US-Großbanken Bank of America und Morgan Stanley treiben die Wall Street weiter an. Der Dow-Jones-Index rückte am Dienstag nach der jüngsten Rally erneut um 1,1 Prozent auf 34.951 Punkte vor - den höchsten Stand seit April 2022.

Der technologielastige Nasdaq stieg um 0,8 Prozent auf 14.353 Stellen und der breit gefasste S&P 500 um 0,7 Prozent auf 4554 Zähler. „Großbanken fungieren als Temperaturmesser für die Makroökonomie und bisher haben die Großbanken viele Anleger zufrieden gestellt“, sagte Peter Andersen von Andersen Capital Management.

Höhere Zinseinnahmen beflügelten das Geschäft der Bank of America und bescherten dem Institut im zweiten Quartal einen Gewinnsprung von fast 20 Prozent. Die Aktie legte 4,4 Prozent zu.

