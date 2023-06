Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Handelsschluss: US-Börsen reagieren uneinheitlich auf Zinsentscheidung der Fed

Zeitweise kippt die Stimmung an der Wall Street. An den Finanzmärkten wird damit gerechnet, dass die Zinspause der US-Notenbank nicht lange anhalten wird.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Frankfurt, New York Die Aktienhändler an der Wall Street haben am Mittwoch verschnupft auf die Erklärung der US-Notenbank zur Zinspause reagiert. Zwar entschied die Fed genau wie erwartet, den geldpolitischen Schlüsselsatz in der Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent zu belassen.

Zugleich signalisierten die Währungshüter jedoch, dass sie weitergehen wollen: Zum Jahresende peilen sie ein Zinsniveau von 5,6 Prozent an. Im März war noch von 5,1 Prozent die Rede gewesen. Nun sei zwar die „ersehnte Zinspause“ da, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Die Fed lasse jedoch die Tür für weitere Erhöhungen nicht nur einen Spalt offen: „Die Tür ist komplett geöffnet.“

