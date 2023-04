 Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Handelsschluss: US-Indizes drehen nach Veröffentlichung der Fed-Protokolle ins Minus

Der Container-Vermieter Triton International soll für 4,7 Milliarden Dollar übernommen werden. Die Aktie steigt um mehr als 30 Prozent.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Mit der Publikation der Protokolle der vergangenen Fed-Sitzung Mitte März hat sich die Stimmung an der Wall Street eingetrübt. Demnach machten sich bei der Sitzung im März einige US-Währungshüter Sorgen bezüglich der jüngsten Banken-Probleme. „Aus dem Protokoll geht klar hervor, dass die Fed sich weiter Sorgen um die Bankenkrise und die hohen Preise macht“, sagte Greg Bassuk, Chef von AXS Investments die Entwicklung am Markt.

Die Leitindizes Dow Jones und S&P 500 notierten 0,1 und 0,4 Prozent tiefer. Noch etwas größer waren die Verluste beim Tech-Index Nasdaq mit 0,9 Prozent im Minus.

Die Fed rechnet im Jahresverlauf mit einer „milden Rezession“, heißt es in den Protokollen. Aufgrund der jüngsten Turbulenzen an den Märkten hatte ein Teil der Währungshüter im März eine Zinspause erwogen.

