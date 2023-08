Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Herabstufung des US-Kreditratings belastet die Wall Street – US-Börsen geben nach

Vor allem die Aktienkurse von Wachstumswerten wie Tesla, Microsoft, Nvidia und Meta verlieren an Wert.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Die Herabstufung des Kreditratings der USA durch die Ratingagentur Fitch belastet am Mittwoch die Börsenentwicklung an der Wall Street. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte im Handelsverlauf 0,7 Prozent tiefer bei 35.398 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 1,4 Prozent auf 4514 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq fiel um 2,5 Prozent auf 13.926 Punkte ab.

Die US-Ratingagentur stufte die Bewertung der Kreditwürdigkeit am Dienstagabend um eine Stufe von der Spitzennote „AAA“ auf „AA+“ herunter und begründete dies mit einer Verschlechterung der Haushaltslage. Die Herabstufung ist erst die zweite in der Geschichte der USA.

Trotzdem fiel die Reaktion der Investoren Analysten zufolge relativ gelassen aus. „Die Entscheidung von S&P vor zwölf Jahren war eine weitaus größere Nachricht, die es den Anlegern ermöglicht hat, sich inzwischen darauf einzustellen, dass der wichtigste Anleihemarkt der Welt kein reines 'AAA' mehr ist“, sagte Jim Reid, Stratege der Deutschen Bank. „Dabei ist der Schritt von Fitch immerhin eine wichtige Entscheidung.“ Die Verunsicherung nach der Herabstufung setzte Wachstumswerten wie Tesla, Microsoft, Nvidia und Meta zu. Die Papiere des E-Autobauers, des Software-Riesen, des Chipherstellers und der Facebook-Muttergesellschaft gaben teils deutlich nach. Die US-Unternehmen haben im Juli einer Umfrage zufolge weit mehr Jobs geschaffen als erwartet. Unter dem Strich entstanden 324.000 Stellen, wie der Personaldienstleister ADP am Mittwoch zu seiner Firmenbefragung mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten lediglich mit einem Zuwachs im Privatsektor von 189.000 gerechnet, nach revidiert 455.000 im Juni. Am Freitag wird der offizielle Arbeitsmarktbericht veröffentlicht, der auch Jobs im öffentlichen Dienst umfasst. Blick auf weitere Einzelwerte DuPont: Der US-Chemiekonzern setzt auf eine stabile Nachfrage und erhöht seine Umsatzprognose. Damit ist der Konzern einer der wenigen Lichtblicke in der Chemieindustrie, nachdem etwa in Deutschland fast alle großen börsennotierten Chemieunternehmen ihre Ziele senken mussten. Zugleich schraubte jedoch auch DuPont seine Gewinnprognose auf 3,40 bis 3,50 Dollar pro Aktie von zuvor 3,55 bis 3,70 Dollar nach unten. Die Aktie fiel zeitweise um 0,8 Prozent. US-Börsenexperte Koch: „Bonitätsabstufung der USA ist nicht der Hauptgrund für die Kursverluste“ Kraft Heinz: Der US-Lebensmittelkonzern hat seinen Gewinn im zweiten Quartal deutlich gesteigert. Während der Umsatz dank höherer Preise leicht um 2,6 Prozent auf 6,7 Milliarden Dollar wuchs, vervierfachte sich der Gewinn auf 1,0 Milliarden Dollar. Die Aktie stieg im Handelsverlauf um mehr als ein Prozent. US-Hersteller von verpackten Lebensmitteln wie Kraft Heinz haben über längere Zeit hinweg die Preise für ihre Produkte auch angesichts gestiegener Kosten angehoben. Inflationsgeplagte Kunden suchten deshalb nach günstigeren Alternativen und stiegen zunehmend unter anderem auf Eigenmarken der Discounter um. CVS Health: Die Aktien des Apothekenriesen stiegen um rund vier Prozent, nachdem das Unternehmen für das zweite Quartal hohe Gewinne und Einnahmen gemeldet hatte. CVS meldete einen Gewinn von 2,21 Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 88,9 Milliarden Dollar. Wall Street-Analysten hatten laut Refinitiv mit 2,11 Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 86,5 Mrd. Dollar gerechnet. Norwegian Cruise Line: Das Unternehmen hatte am Dienstag nach Börsenschluss seine Geschäftsergebnisse veröffentlicht, die eine schwächer als erwartete Prognose für das dritte Quartal enthielten. Der Kreuzfahrtanbieter übertraf jedoch die Schätzungen der Wall Street. Die Aktie fiel zeitweise um rund drei Prozent. Am Mittwoch stufte Susquehanna sein Rating für Norwegian-Aktien von positiv auf neutral herab. Das Unternehmen behielt sein Kursziel von 17 Dollar bei, was einen Rückgang von 12,4 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag bedeutet. Solaredge Technologies: Die Aktie des Solarunternehmens rutschte zeitweise um 18 Prozent ab, nachdem das Unternehmen die Umsatzerwartungen für das zweite Quartal verfehlt hatte. Der Umsatz lag bei 991 Millionen Dollar, während die von Refinitiv befragten Analysten 992 Millionen Dollar erwartet hatten. Das Unternehmen übertraf jedoch die Gewinnschätzungen und lag mit bereinigten 2,62 Dollar pro Aktie über der Schätzung von 2,52 Dollar pro Aktie. Match Group: Die Aktie der Muttergesellschaft von Tinder und Match übertraf die Erwartungen der Wall Street sowohl bei der Gewinn- als auch bei der Verlustrechnung. BTIG stufte die Aktie nach dem Bericht von neutral auf kaufen hoch. Anleger nahmen Gewinne mit. Die Aktie verlor zeitweise knapp zwei Prozent. Mehr: Anleger zweifeln an automatischer Geldanlage