Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Herabstufung von US-Banken drückt die Wall Street

Die Ratingagentur Moody's hat die Kreditwürdigkeit einiger US-Banken herabgestuft. An der Wall Street sorgt das für Aufsehen.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Frankfurt Die Herabstufung der Bonitätsnote einiger US-Banken drückt die Wall Street ins Minus. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte zur Eröffnung am Dienstag 0,4 Prozent tiefer bei 35.345 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 verlor ein halbes Prozent auf 4498 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq bröckelte um knapp ein Prozent auf 13.875 Stellen ab.

Die Ratingagentur Moody's hat das Bonitätsnoten für eine Reihe mittelgroßer und kleinerer US-Geldhäuser gesenkt. Zugleich teilte die Agentur mit, sie werde möglicherweise auch einige der Großbanken herabstufen.

„Diese Herabstufung ergänzt die Herabstufung des US-Treasury-Marktes durch Fitch in der vergangenen Woche und gibt den Anlegern einen weiteren Grund zur Vorsicht“, sagte Sam Stovall, Chefanlagestratege beim Analyse-Unternehmen CFRA in New York. „Sie bedeutet auch, dass die Unsicherheit im Finanzsektor nach den drei Bankenzusammenbrüchen im März noch nicht vorbei ist.“

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen