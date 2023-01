Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Hoffnung auf fallende Inflationsdaten lässt Kurse an der Wall Street steigen

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange.

New York Die Hoffnung auf einen weiteren starken Rückgang der US-Inflation hellt die Stimmung an der Wall Street auf. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte zur Eröffnung am Mittwoch 0,2 Prozent höher bei 33.754 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 zog 0,3 Prozent auf 3932 Zähler nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,5 Prozent auf 10.795 Stellen.

Am Donnerstag stehen die offiziellen US-Inflationsdaten an, auf die Investoren schon seit Tagen gespannt warten. „Die Anleger haben das Gefühl, dass die Inflation abflaut und dass das Risiko, nicht im Markt zu sein, größer ist als das Risiko, im Markt zu sein“, sagte Christopher Grisanti, Aktienstratege beim Vermögensverwalter MAI Capital. „Wenn die Inflationszahlen positiv ausfallen, könnte die US-Notenbank Fed die Zinsen im Februar zum letzten Mal erhöhen, oder sogar eine Pause einlegen.“

Bei den Einzelwerten drückten verspätete und gestrichene Flüge die Papiere von American Airlines, Southwest Airlines und JetBlue Airways um bis zu einem Prozent ins Minus. Ein Systemausfall hatte zu einer Unterbrechung aller Flüge in den USA geführt.

Übernahmegerüchte sowie Glattstellungen bei Leerverkäufen beflügeln das angeschlagene US-Einrichtungshaus Bed, Bath & Beyond. Die Aktien steigen um mehr als 17 Prozent. Der Konzern hatte vergangene Woche gewarnt, dass die Fortführung seiner Geschäfte gefährdet sei und alle Optionen geprüft würden. Rund 40 Prozent der Aktien waren nach Angaben des Datenanbieters Ortex zum Wochenbeginn in Händen von Leerverkäufer. Zudem spekulierten Anleger, dass das Unternehmen ein mögliches Übernahmeziel sei.

Blick auf weitere Einzelwerte:

CarMax: Die Aktien des Gebrauchtwagenhändlers stiegen um 0,6 Prozent. Die US-Bank JP Morgan hatte das Papier auf „untergewichten“ herabgestuft, da die Anleger die Risiken rund um das Unternehmen nicht vollständig eingepreist hätten und die Hoffnung auf eine Erholung „verfrüht“ erscheine. CarMax ist im Jahr 2022 um 53 Prozent gefallen, hat aber seit den enttäuschenden Quartalsergebnissen im Dezember um 18 Prozent zugelegt.

Coinbase: Die Aktien des Krypto-Dienstleisters fielen um 1,4 Prozent. Die Bank of America hatte die Konsensschätzungen für Coinbase angesichts der aktuellen Krypto-Aussichten als „viel zu hoch“ bezeichnet hatte. Dies geschah einen Tag, nachdem das Unternehmen eine zweite Runde von Entlassungen angekündigt hatte, die etwa 950 Arbeitsplätze, also ein Fünftel des Unternehmens, umfasste. Die Aktien von Coinbase sind im Jahr 2022 um 86 Prozent gefallen, da die makroökonomischen Bedingungen und der Skandal den Kryptomarkt nach unten gezogen haben.

Tesla: Die Papiere stiegen um drei Prozent. Der Hersteller von Elektroautos will seine Elektrofahrzeugfabrik in Austin, Texas, in diesem Jahr erweitern. Unabhängig davon nannte Goldman Sachs die Aktie ebenfalls als Top-Pick für 2023.

Levi Strauss & Co: Die US-Bank Citi die Aktie von „Buy“ auf „Neutral“ herabgestuft. Das Papier des Bekleidungsunternehmens sank um 2,9 Prozent. Ein schwächerer Trend bei den Jeans dürfte das Unternehmen kurz- bis mittelfristig unter Druck. lautete die Begründung.

Warner Bros Discovery: Guggenheim stufte die Aktie des Medienunternehmens am Mittwoch von „Neutral“ auf „Buy“ hoch und verwies dabei auf ein attraktives Chancen-Risiko-Verhältnis und die Geschäftsentwicklung in der ersten Jahreshälfte. Die Aktien von Warner Bros. Discovery stiegen um 0,6 Prozent, nachdem sie am Dienstag um acht Prozent zugelegt hatten.

Walt Disney: Das Unternehmen überarbeitete seine Preispolitik in den heimischen Themenparks und nahm eine Reihe von Änderungen an seinem Reservierungs- und Ticketingsystem sowie an den Vergünstigungen für Jahreskartenmitglieder vor. Damit soll treuen Kunden der Besuch erleichtert werden, Die Aktien stiegen um 0,2 Prozent.

