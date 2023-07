Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Hoffnung auf starke Tech-Bilanzen stützt Wall Street – Umgewichtung beim Nasdaq 100 ohne Wirkung

Nach Meinung von Aktienstrategen wird diese Hansdelswoche reichlich Gelegenheit bieten, die Aktienmarktrally seit Oktober 2022 zu testen.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Die Hoffnung auf starke Bilanzen großer Technologiekonzerne hat die Stimmung an der Wall Street zum Wochenauftakt aufgehellt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte lag zur Eröffnung am Montag knapp im Plus bei 35.231 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 rückte um 0,2 Prozent vor auf 4543 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,4 Prozent auf 14.082 Stellen.

Geplant für Dienstag sind die Geschäftszahlen des Softwareentwicklers Microsoft und der Google-Mutter Alphabet. Am Mittwoch öffnet die Facebook-Mutter Meta ihre Bücher. „Ich denke, dass die Prognosen für Technologieunternehmen tatsächlich besser ausfallen werden als erwartet, da die Nachfrage im Zusammenhang mit generativer künstlicher Intelligenz buchstäblich unbegrenzt ist“, sagte Thomas Hayes, Vorsitzender vom Vermögensverwalter Great Hill Capital LLC.

