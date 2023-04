 Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Inflationsdaten stützen Wall Street – Zinsängste schwinden

Der Container-Vermieter Triton International soll für 4,7 Milliarden Dollar übernommen werden. Die Aktie steigt um mehr als 30 Prozent.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Ein nachlassender US-Inflationsdruck hat die Zinserwartungen an der Wall Street gedämpft und den Aktienkursen Auftrieb verliehen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stieg am Mittwoch um 0,5 Prozent auf 33.843 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 zog um 0,4 Prozent auf 4124 Punkte an. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,3 Prozent auf 12.064 Punkte.

Die US-Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen sank im März auf 5,0 Prozent von 6,0 Prozent im Februar. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten im Schnitt mit 5,2 Prozent gerechnet. Anleger hofften nach den Erfolgen bei der Inflationsbekämpfung, dass die US-Notenbank ihren Zinserhöhungszyklus bald beenden könnte.

„Wir beginnen endlich, die sich summierenden Auswirkungen der unerbittlichen Zinserhöhungen zu sehen“, sagte Peter Andersen, Gründer von Andersen Capital Management. Das Ziel der Fed einer Inflationsrate von 2,0 Prozent ist aber trotz der Fortschritte immer noch in weiter Ferne.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen