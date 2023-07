Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Inflationsdaten zerstreuen Zinssorgen – Kauflaune an der Wall Street

Börsianer in den USA hoffen auf ein Ende der Zinserhöhungen. Nach den rückläufigen Inflationsraten greifen sie bei Aktien kräftig zu.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York US-Anleger haben angesichts einer überraschend deutlichen Inflationsabkühlung am Mittwoch erleichtert bei Aktien zugegriffen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stieg bis zum Mittag in New York um 0,4 Prozent auf 34.563 Punkte.

Der breiter gefasste S&P 500 zog um 0,7 Prozent auf 4471 Zähler an, der Index der Technologiebörse Nasdaq legte ein Prozent auf 13.896 Punkte zu. Beide Börsenbarometer erreichten zwischenzeitlich ihren höchsten Stand seit April 2022.

Sinkende Energiepreise haben die US-Inflationsrate im Juni auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren gedrückt. Die Verbraucherpreise stiegen im Juni nur noch um 3,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat und damit etwas weniger als von Analysten erwartet.

